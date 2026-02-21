Sopić: Bio ja ili Mourinho mi poklanjamo golove. Ostavka? Neumjesno je da to komentiram

Lokomotiva je u 23. kolu HNL-a pobijedila Osijek na Maksimiru 3-1. Slavonci su poveli na kraju poluvremena u 45. minuti preko Karačića, koji je pogodio poslije flipera u kaznenom prostoru, a onda je u drugom dijelu postojala samo domaća momčad. U 51. minuti Pajač je realizirao penal koji je izborio Stojaković, a već nakon 15 minuta preokrenuli su poslije sjajne akcije Vešovića i slovenskog napadača. Točku na i u 83. minuti postavio je Trajkovski iz slobodnog udarca. Lokosi su ovom pobjedom preskočili Gorica i sada su sedmi, dok je Osijek ostao zakucan na dnu sa 17 bodova, tri manje nego što ima pretposljednji Vukovar.

Prvi je pred novinare stao razočarani Željko Sopić.

- Čestitam Lokomotivi, bila je borbena na teškom terenu. Uzeli su više duela, zadnju minutu smo zabili i onda smo poklonili prvi i treći gol, ali baš poklonili. Poučeni iskustvom iz utakmice s Hajdukom, gdje su nam radili kontre, stavili smo šestoricu iza, ali opet nam se to dogodilo. To nije stvar kvalitete, već koncentracije i to smo morali spriječiti, to je usmjerilo sve u utakmici. Tu je voda krenula na mlin Lokomotive. Treći gol je ispod bilo kakve razine komentirati. Živi zid postoji da te lopta pogodi, a ne da se izmakneš. Ne smiju nam se događati ovakve stvari, da mi iz nešansi primamo golove - rekao je Sopić.

Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Primili ste ponovno gol iz kontre.

- Četiri igrača naša stoje u obrani, trebali smo napraviti prekršaj. Ali to tako ide u nogometu, postoji trener koji to nije dobro objasnio. Mi ne smijemo dobivati golove na ovakav način. Mi poklanjamo, a borimo se za ostanak. Ne rješavamo jednostavne situacije logično.

Ostavka?

- To je na ljudima u klubu. Nije dobro, igramo sada s Vukovarom, tri boda smo iza njih. Bilo što da kažem bilo bi sada neumjesno. Igra se još puno kola, Osijek ima još puno prilika da se spasi, a hoće li to biti sa mnom ili ne, to je na upravi.

Gdje vidite priliku za opstanak?

- Sopić, Bjelica, Zekić ili Mourinho, ne možemo mi poklanjati golove. Možda ja gledam subjektivno, ali mislim da sam potpuno realan. Ne smije nam se više ovo događati. Ovo što se nama događa teško je objašnjivo. Na ovom terenu, kad imaš prednost, potrebno je puno bolje odigrati i trebalo je pokazati puno više mirnoće.

19 golova u 23 utakmice, napad je danas bio blijed.

- Nikad problem nije u jednom segmentu. Uvijek je kriv trener. Ja nisam taj koji se skriva, ali realno možemo pričati o bilo kojem segmentu. Moramo zabijati više golova, ali kažem, i 1-0 je pobjeda. Ne moramo zabiti više. Ovo je stvar koncentracije i odnosa prema poslu - zaključio je Sopić.

Komentar utakmice dao je i Nikica Jelavić.

- Odigrali smo jako zrelo, gol nas je poremetio, ali na poluvremenu smo se resetirali i odigrali sjajnih 45 minuta. Čestitam ekipi - rekao je.

Gledate li prema Europi?

- Nama je cilj ostanak u ligi, a sve više je veliki uspjeh. Nama je cilj promovirati što više mladih igrača i ostati u ligi - kazao je Jelavić.

Puno prvotimaca je danas nedostajalo Lokomotivi.

- Imali smo problema u pripremi, ozljede, suspenzije, neki drugi su danas dobili šansu, ali svi su odradili sjajnu utakmicu. Pokazali su da su u konkurenciji i to mi je bitno.

Stojaković se ozlijedio, koliko je ozbiljno?

- Slomio je nos, vidjet ćemo je li nešto teže i hoće li morati na operaciju - zaključio je Jelavić.