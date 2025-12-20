Sopić još čeka prvu pobjedu s Osijekom: Naša pozicija nije idealna, točno ovo zaslužujemo

Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0-0 u prvom subotnjem susretu 18. kola HNL-a na Opus Areni čime su Osječani i dalje ostali na posljednjem mjestu ljestvice. Osijek sada ima 14 bodova, dok pretposljednji Vukovar 1991 ima bod više, ali i utakmicu manje. Slaven Belupo je ostao četvrti. Ima 26 bodova kao i trećeplasirana Istra 1961, s tim da pulski sastav ima utakmicu manje.

Željko Sopić krajem je listopada sjeo na klupu "bijelo-plavih". Mnogi su u njemu vidjeli idealnog čovjeka za "šok terapiju" i buđenje momčadi. Ali, još uvijek čeka prvu pobjedu s klubom iz grada na Dravi.

- Ovakvih utakmica sam vodio i igrao bezbroj puta i znam da se takve često izgube. Trebali smo to privesti kraju, ali ispalo je kao da smo se zamjerili nekome gore. Svojim igračima nemam što prigovoriti. Kad znam kakva je zdravstvena situacija i kakve ozbiljne privatne probleme imaju, bilo bi me sram išta im zamjeriti. U ovom trenutku dali su maksimum - rekao je nakon utakmice za MaxSport.

Unatoč vrlo lošoj formi i činjenici da će njegova momčad dočekati drugi dio sezone kao zadnjeplasirana, Sopić vjeruje u pozitivan kraj sezone.

- Atmosfera nije idealna, ali uvjeren sam da ćemo se iz ovoga izvući. Samo djelima, ne riječima. Naša pozicija je točno ono što smo zaslužili. Poanta nije objašnjavati zašto smo zadnji, nego pronaći način kako izaći iz ove situacije. Znam u čemu je problem i znam kako ga riješiti - zaključio je Sopić.

Trener Slaven Belupa, Mario Gregurina, smatra kako je rezultat utakmice bio realan.

- Tvrda utakmica, borbena s obje strane. Vidjelo se da je Osijek pod pritiskom loših rezultata, a mi smo već pri kraju sa snagom. Srećom, uspjeli smo posljednju utakmicu polusezone završiti neporaženi. Zadovoljni smo onim što smo napravili u zadnjih šest mjeseci - rekao je pa zaključio za MaxSport...

- Igrači koji su ušli s klupe podigli su nam ritam. Imali smo dvije-tri stvarno dobre situacije, ali opet, rezultat je na kraju realan.