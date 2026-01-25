Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENER OSIJEKA

Sopić nezadovoljan: U kabini ćemo razgovarati o tome kako smo igrali s 10 igrača iza lopte...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Sopić nezadovoljan: U kabini ćemo razgovarati o tome kako smo igrali s 10 igrača iza lopte...
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Imamo puno novih igrača koji su imali probleme u klubovima. Naravno da će im trebati vremena, dugo nisu igrali cijele utakmice. Ali, to nije alibi, ističe trener Osijeka koji još uvijek čeka prvu pobjedu s klubom

Admiral

Nogometaši Dinama projurili su Opus Arenom iskoristivši posrtaj Hajduka na Poljudu, pa sada imaju četiri boda prednosti ispred najvećeg suparnika. Golove za "modre" zabili su Luka Stojković (30'), Miha Zajc (42') i Dion Drena Beljo (89'). Time se produbila kriza ''bijelo--plavih'', koji će i nakon 19. kola HNL-a biti na dnu HNL-a s bodom zaostatka za devetoplasiranim Vukovarom.

 Željko Sopić sjeo je na klupu Osječana početkom studenog, a u devet službenih utakmica nije ostvario nijednu pobjedu. Unatoč svemu, vjeruje kako će njegova momčad ugledati svjetlo na kraju tunela.

GALERIJA IZ OSIJEKA FOTO 'Modri' vlak protutnjao je Opusom! Željko Sopić u nevjerici
FOTO 'Modri' vlak protutnjao je Opusom! Željko Sopić u nevjerici
KOMENTAR Uraganski Dinamo pomeo je Osijek, a jedan igrač najveći je dobitnik Ljubičićevog odlaska
Uraganski Dinamo pomeo je Osijek, a jedan igrač najveći je dobitnik Ljubičićevog odlaska

- Čestitke Dinamu na zasluženoj pobjedi. Nije da nismo bili pravi, nego realno, nismo imali igrača koji je danas bio raspoložen za velike stvari. Prvih 20-30 minuta to nije bilo loše, do gola. Onda smo stajali s 10 igrača iza lopte... Eh, u kabini ćemo to komentirati. Teško je protiv Dinama, želite nešto, ali individualna kvaliteta je na njihovoj razini - rekao je 'Sopa' nakon utakmice za MaxSport.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Razumije kako će novim igračima trebati vremena za prilagodbu.

DOMINACIJA 'MODRIH' Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima
Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima

- Imamo puno novih igrača koji su imali probleme u klubovima. Naravno da će im trebati vremena, dugo nisu igrali cijele utakmice. Ali, to nije alibi. Dinamu ne smijete poklanjati onakav gol kao što smo mi prvi. Glava gore i idemo dalje...

Njegov Osijek čeka novi težak izazov, u idućem kolu gostuju na Rujevici...

- S jedne strane, to je jako težak raspored. S druge strane, moramo skupiti glave i vidjeti u čemu je problem. Siguran sam da će ovi novi igrači rasti kroz utakmice i da ćemo izaći iz ove situacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima
DOMINACIJA 'MODRIH'

Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima

OSIJEK - DINAMO 0-3: 'Modri' su treći put ove sezone slavili protiv 'bijelo-plavih', a strijelci su bili Stojković (30'), Zajc (43') i Beljo (89'). Bila je to uvjerljiva pobjeda zagrebačkog kluba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026