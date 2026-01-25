Sopić nezadovoljan: U kabini ćemo razgovarati o tome kako smo igrali s 10 igrača iza lopte...

Nogometaši Dinama projurili su Opus Arenom iskoristivši posrtaj Hajduka na Poljudu, pa sada imaju četiri boda prednosti ispred najvećeg suparnika. Golove za "modre" zabili su Luka Stojković (30'), Miha Zajc (42') i Dion Drena Beljo (89'). Time se produbila kriza ''bijelo--plavih'', koji će i nakon 19. kola HNL-a biti na dnu HNL-a s bodom zaostatka za devetoplasiranim Vukovarom.

Željko Sopić sjeo je na klupu Osječana početkom studenog, a u devet službenih utakmica nije ostvario nijednu pobjedu. Unatoč svemu, vjeruje kako će njegova momčad ugledati svjetlo na kraju tunela.

- Čestitke Dinamu na zasluženoj pobjedi. Nije da nismo bili pravi, nego realno, nismo imali igrača koji je danas bio raspoložen za velike stvari. Prvih 20-30 minuta to nije bilo loše, do gola. Onda smo stajali s 10 igrača iza lopte... Eh, u kabini ćemo to komentirati. Teško je protiv Dinama, želite nešto, ali individualna kvaliteta je na njihovoj razini - rekao je 'Sopa' nakon utakmice za MaxSport.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Razumije kako će novim igračima trebati vremena za prilagodbu.

- Imamo puno novih igrača koji su imali probleme u klubovima. Naravno da će im trebati vremena, dugo nisu igrali cijele utakmice. Ali, to nije alibi. Dinamu ne smijete poklanjati onakav gol kao što smo mi prvi. Glava gore i idemo dalje...

Njegov Osijek čeka novi težak izazov, u idućem kolu gostuju na Rujevici...

- S jedne strane, to je jako težak raspored. S druge strane, moramo skupiti glave i vidjeti u čemu je problem. Siguran sam da će ovi novi igrači rasti kroz utakmice i da ćemo izaći iz ove situacije.