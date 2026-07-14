Sopić u dramatičnoj završnici izborio prolaz u iduće kolo LP-a

Željko Sopić uspješno je preskočio prvu prepreku na klupi Kauno Žalgirisa. Litavski prvak plasirao se u drugo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka nakon dramatične pobjede 3-2 na gostovanju kod kosovske Drite. Prva utakmica u Kaunasu završila je 1-1, a uzvrat je donio pravi triler. Žalgiris je poveo već u 8. minuti preko Amine Benchaiba

Drita je brzo odgovorila. U 19. minuti Liridon Balaj probio je desnu stranu i pronašao Arba Manaja, koji je loptu iz prve proslijedio do Igballa Jasharija. On je iz neposredne blizine zabio za 1-1. Domaćin je u nastavku potpuno preokrenuo utakmicu. U 53. minuti, nakon kornera koji je izveo Balaj, obrana Žalgirisa zaboravila je na Manaja, a on je bez većih problema svladao Tomasa Švedkauskasa za 2-1. U tom trenutku Drita je imala rezultat koji ju je vodio dalje.

Sopićeva momčad dugo se mučila pronaći pravi put prema izjednačenju, ali spas je stigao u 82. minuti. Joris Moutachy ubacio je visoku loptu u kazneni prostor, a Slivka je bio najviši u skoku i drugim pogotkom na utakmici poravnao na 2-2. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Kauno Žalgiris dobio je penal u sudačkoj nadoknadi. Odgovornost je preuzeo Benchaib i u 94. minuti mirno pogodio za konačnih 3-2 i veliko slavlje litavskog prvaka.

Kauno Žalgiris tako je s ukupnih 4-3 prošao u drugo pretkolo Lige prvaka, u kojem će igrati protiv boljeg iz dvoboja luksemburškog Bissena i islandskog Klaksvíka.

U drugo pretkolo plasirao se i Sabah bivšeg Hajdukova trenera Valdasa Dambrauskasa. Azerbajdžanski klub još je u prvoj utakmici pobijedio The New Saints 2-0, a u uzvratu je golovima Joya Mickelsa i Ramhana Dašdamirova do poluvremena ponovno imao istu prednost. Velški sastav smanjio je u završnici, ali Sabah je sigurno prošao dalje i u sljedećem kolu igrat će protiv makedonskog Vardara.

Bez nastavka borbe za Ligu prvaka ostao je banjalučki Borac, koji je nakon 1-1 u prvoj utakmici teško stradao na gostovanju kod Levskog u Sofiji. Bugarska momčad slavila je 4-0 i uvjerljivo prošla dalje.

Plasman u drugo pretkolo izborili su još KuPS, Lincoln Red Imps, Iberia, Vikingur, Riga, Sabah, Larne i Shamrock Rovers, dok se preostali putnici traže u uzvratima dvoboja Craiova - ML Vitebsk, Bissen - Klaksvík, Sutjeska - Kairat i Egnatia - Petrocub.