Sopić za 24sata: Radotić je sad najbolje trenersko rješenje za Osijek, on će ostaviti klub u ligi

Željko Sopić u utorak se probudio u Osijeku kao - čovjek bez posla. Još večer prije Sopić je u večernjim satima odradio sastanak s novom predsjednicom kluba Alexandrom Vegh, bio je to otvoren razgovor, bez skrivanja "fige u džepu". Tijekom današnjeg dana Sopić će se zaputiti do Opus Arene, pozdraviti sa svima u klubu, igračima i novom treneru Tomislavu Radotiću poželjeti sve najbolje u nadolazećem periodu.

- Pričao sam s predsjednicom kluba Alexandrom Vegh u četiri oka, bio je to i više nego korektan razgovor. Pričali smo o aktualnoj situaciji, kako pomoći Osijeku da mu krene na bolje i početi nizati dobre rezultate. Nismo se ni doticali uvjeta raskida, to je sve definirano ugovorom. - priča nam Sopić, pa dodaje:

- Ovo je takav posao, nisam napravio željeni rezultat i sve je jasno, nema tu nikakve zle krvi, ovo je takav posao. Nekad date sve od sebe, ali jednostavno ne ide. Želio sam najbolje u svakom trenutku, Osijeku želim svu sreću u nastavku sezone. Ovdje sam upoznao prekrasne ljude, prijatelje za cijeli život.

Novi trener Osijeka je Tomislav Radotić.

- Bio je sa mnom u stožeru, iskreno mislim kako je njegovo imenovanje za novog trenera jedina ispravna odluka u ovom trenutku. Sad nema smisla dovoditi neka strana imena, to bi bilo suludo. Radotić ima moju maksimalnu podršku, vrhunski je radnik, još bolji čovjek. I to sam mu već rekao. Vjerujem da će odvesti Osijek na pravi put, imati podršku svih igrača - završio je Sopić.