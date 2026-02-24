Obavijesti

POSTAO 'BIVŠI'

Sopić za 24sata: Radotić je sad najbolje trenersko rješenje za Osijek, on će ostaviti klub u ligi

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Sopić za 24sata: Radotić je sad najbolje trenersko rješenje za Osijek, on će ostaviti klub u ligi
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dao sam sve od sebe, ali nije išlo. Nisam napravio željeni rezultat i sve je jasno, nema tu nikakve zle krvi. U Osijeku sam pronašao prijatelje za cijeli život, Radotiću želim svu sreću, kaže Sopić

Željko Sopić u utorak se probudio u Osijeku kao - čovjek bez posla. Još večer prije Sopić je u večernjim satima odradio sastanak s novom predsjednicom kluba Alexandrom Vegh, bio je to otvoren razgovor, bez skrivanja "fige u džepu". Tijekom današnjeg dana Sopić će se zaputiti do Opus Arene, pozdraviti sa svima u klubu, igračima i novom treneru Tomislavu Radotiću poželjeti sve najbolje u nadolazećem periodu.

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
2
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Pričao sam s predsjednicom kluba Alexandrom Vegh u četiri oka, bio je to i više nego korektan razgovor. Pričali smo o aktualnoj situaciji, kako pomoći Osijeku da mu krene na bolje i početi nizati dobre rezultate. Nismo se ni doticali uvjeta raskida, to je sve definirano ugovorom.  - priča nam Sopić, pa dodaje:

STIGLO I PRIOPĆENJE KLUBA Sopić na odlasku poručio: Sad je najvažnije da Osijek ozdravi. O uvjetima nismo pričali...
Sopić na odlasku poručio: Sad je najvažnije da Osijek ozdravi. O uvjetima nismo pričali...

- Ovo je takav posao, nisam napravio željeni rezultat i sve je jasno, nema tu nikakve zle krvi, ovo je takav posao. Nekad date sve od sebe, ali jednostavno ne ide. Želio sam najbolje u svakom trenutku, Osijeku želim svu sreću u nastavku sezone. Ovdje sam upoznao prekrasne ljude, prijatelje za cijeli život.

PALA JE ODLUKA Osijek smijenio Željka Sopića!
Osijek smijenio Željka Sopića!

Novi trener Osijeka je Tomislav Radotić.

- Bio je sa mnom u stožeru, iskreno mislim kako je njegovo imenovanje za novog trenera jedina ispravna odluka u ovom trenutku. Sad nema smisla dovoditi neka strana imena, to bi bilo suludo. Radotić ima moju maksimalnu podršku, vrhunski je radnik, još bolji čovjek. I to sam mu već rekao. Vjerujem da će odvesti Osijek na pravi put, imati podršku svih igrača - završio je Sopić.

