Šoštarićev Szeged srušio PSG, hrvatsko krilo zabilo četiri gola

Hrvatski rukometni reprezentativac Mario Šoštarić bio je strijelac četiri gola u 31-29 domaćoj pobjedi Pick Szegeda protiv Paris SG-a u 3. kolu skupine B Lige prvaka. Marin Jelinić se nije upisao u strijelce za mađarsku momčad, dok je Mateo Maraš zabio jednom za Parižane. Pick Szeged sada ima četiri boda, dok je PSG ostao na dva.

Hrvatski rukometaši Lovro Mihić bio je strijelac dva gola za Wislu iz Plocka u 26-27 gostujućem porazu od Magdeburga u susretu 3. kola skupine B Lige prvaka. Domaće je do treće pobjede u isto toliko nastupa predvodio Omar Ingi Magnusson s devet golova, dok je Sergej Marko Kosorotov zabio osam za Wislu.

Magdeburg je na vrhu skupine sa šest bodova, dok je Wisla ostala na četiri. U ovoj skupini je i hrvatski prvak Zagreb koji je na dnu bez bodova.