Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJNA PREDSTAVA

Šoštarićev Szeged srušio PSG, hrvatsko krilo zabilo četiri gola

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šoštarićev Szeged srušio PSG, hrvatsko krilo zabilo četiri gola
Rijeka: Susret Hrvatske i Luksemburga u kvalifikacijama za EHF EURO 2026. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pick Szeged nakon pobjede izbio je na treće mjesto skupine B koju predvodi branitelj naslova prvaka Magdeburga

Hrvatski rukometni reprezentativac Mario Šoštarić bio je strijelac četiri gola u 31-29 domaćoj pobjedi Pick Szegeda protiv Paris SG-a u 3. kolu skupine B Lige prvaka. Marin Jelinić se nije upisao u strijelce za mađarsku momčad, dok je Mateo Maraš zabio jednom za Parižane. Pick Szeged sada ima četiri boda, dok je PSG ostao na dva.

Hrvatski rukometaši Lovro Mihić bio je strijelac dva gola za Wislu iz Plocka u 26-27 gostujućem porazu od Magdeburga u susretu 3. kola skupine B Lige prvaka. Domaće je do treće pobjede u isto toliko nastupa predvodio Omar Ingi Magnusson s devet golova, dok je Sergej Marko Kosorotov zabio osam za Wislu.

DRUGI PORAZ Zagreb bez boda, a u Arenu dolazi Barcelona: Bez Srne još nema obrane ni vanjskog šuta
Zagreb bez boda, a u Arenu dolazi Barcelona: Bez Srne još nema obrane ni vanjskog šuta

Magdeburg je na vrhu skupine sa šest bodova, dok je Wisla ostala na četiri. U ovoj skupini je i hrvatski prvak Zagreb koji je na dnu bez bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
SLAVLJE DINAMA

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda

Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025