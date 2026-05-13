VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Southampton nakon 120 minuta izborio finale doigravanja za PL protiv Jakirovićevog Hull Cityja

Piše HINA,
Ključni trenutak se dogodio u 115. minuti kada je Shea Emmanuel Charles ubacio pred suparnička vrata, stoper Dael Fry nije najbolje reagirao i lopta je pored vratara Solomon Brynn završila u mreži

 U finalu doigravanja za plasman u Premier ligu 23. svibnja na stadionu Wembley igrat će Hull City i Southampton.

Nakon što je Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović, u ponedjeljak slavio protiv Millwall sa 2-0, u utorak je mjestu u finalu izborio i Southampton porazivši Middlesbrough sa 2-1 nakon produžetaka. U prvom susretu nije bilo golova.

"Boro" je poveo već u petoj minuti golom Rileyja McGreea. Njegov gol pogledajte OVDJE. Izjednačio je Ross Stewart na isteku 45. minute. Gol pogledajte OVDJE.

Do kraja susreta više nije bilo golova, pa je susret ušao u produžetke. Ključni trenutak se dogodio u 115. minuti kada je Shea Emmanuel Charles ubacio pred suparnička vrata, stoper Dael Fry nije najbolje reagirao i lopta je pored vratara Solomon Brynn završila u mreži. Gol možete pogledati OVDJE.

U drugom polufinalu dan ranije slavio je Hull City. Nakon što je prvi susret na MKM stadionu završio bez golova, Hull je na gostovanju u Londonu porazio Millwall sa 2-0.

Junak utakmice bio je alžirski napadač Mohamed Belloumi koji je u 64. minuti postigao pogodak, a u 79. minuti asistirao Joeu Gelhardtu koji je ušao u igru samo minutu ranije.

Posljednji put "Tigrovi" su igrali u Premier ligi u sezoni 2016/2017., dok bi se Southampton s druge strane mogao vratiti nakon samo jedne sezone u Championshipu.

Dodajmo kako su direktan plasman u Premier ligu izborili Coventry City i Ipswich Town.

