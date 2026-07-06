Ronaldo i Portugal: 20 godina suza, rekorda i konačne slave

Kada je 20. kolovoza 2003. osamnaestogodišnji Cristiano Ronaldo prvi put zaigrao za Portugal, malo je tko mogao zamisliti da počinje jedna od najdominantnijih era u povijesti reprezentativnog nogometa.

Njegov put, koji je trajao više od dva desetljeća, priča je o nevjerojatnom talentu, ali i o upornosti, bolnim porazima te srušenim rekordima.

Svoj debi Ronaldo je upisao protiv Kazahstana, no svijet ga je uistinu upoznao godinu dana kasnije, na Europskom prvenstvu 2004. koje se održavalo upravo u Portugalu.

Tinejdžer iz Madeire, tada igrač Manchester Uniteda, svojim je prodorima i brzinom oduševljavao navijače. Svoj prvi gol za reprezentaciju zabio je u porazu od Grčke u grupnoj fazi, a bio je ključan i u polufinalnoj pobjedi protiv Nizozemske.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Činilo se da je sudbina ispisala savršen scenarij, mladi heroj vodit će svoju zemlju do prve velike titule pred domaćom publikom. No, finale je donijelo šok.

Portugal je ponovno poražen od senzacionalne Grčke, a slike uplakanog Ronalda, slomljenog na terenu stadiona Luz u Lisabonu, obišle su svijet. Bio je to bolan udarac, ali i trenutak u kojem je rođena zvijezda, čija je glad za pobjedom nakon tog poraza postala još veća.

Foto: imago sportfotodienst via www.im

Stvaranje vođe i lov na vječnost

U godinama koje su slijedile, Ronaldo se prometnuo iz krilnog napadača u nezaustavljivu gol-mašinu i vođu momčadi. Nakon Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj, gdje je Portugal stigao do polufinala, njegova je uloga postajala sve centralnija.

Kontroverzni incident s tadašnjim suigračem iz Uniteda, Wayneom Rooneyjem, u četvrtfinalu protiv Engleske, kada je nakon crvenog kartona Englezima namignuo klupi, pokazao je njegovu beskompromisnu želju za pobjedom. Već 2008. godine preuzeo je kapetansku traku i počeo sustavno rušiti rekorde.

Prvo je prestigao Pauletu kao najbolji strijelac u povijesti Portugala, a zatim je krenuo u lov na svjetske rekorde. Jedan od najupečatljivijih trenutaka njegove dominacije dogodio se u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2014., kada je u dvije utakmice protiv Švedske zabio sva četiri gola za svoju momčad, uključujući i spektakularan hat-trick u uzvratu, zasjenivši tako Zlatana Ibrahimovića i praktički sam odveo Portugal u Brazil.

Kruna karijere

Sudbina je htjela da se najveći trenutak Ronaldove reprezentativne karijere dogodi u Francuskoj, na Euru 2016. Portugal nije bio među glavnim favoritima, no predvođeni svojim kapetanom stigli su do finala protiv domaćina. A onda, u 25. minuti, dogodio se trenutak koji je zaledio Portugal.

Nakon starta Dimitrija Payeta, Ronaldo je s bolnom grimasom pao na travnjak. Pokušao se vratiti, no koljeno nije izdržalo i u suzama je morao na nosilima napustiti teren. Mnogi su pomislili da je san gotov. No, tada se dogodila transformacija.

Foto: imago sportfotodienst via www.im

Ronaldo je ostatak utakmice proveo uz aut-liniju, šepajući, vičući, bodreći suigrače i dajući im upute, rame uz rame s izbornikom Fernandom Santosom. Njegova strast prenijela se na momčad, koja je izdržala pritisak Francuza i golom Édera u produžecima stigla do povijesne pobjede 1-0.

Ronaldo je napokon podigao trofej. Iako nije igrao do kraja, ta je titula nosila njegov neizbrisiv pečat, a suigrači su kasnije otkrili kako ih je kapetan motivirao s klupe, uvjeravajući ih da mogu do naslova.

Nakon osvajanja Europe, pritisak je nestao, a Portugal je postao momčad koja zna kako pobjeđivati. Tri godine kasnije, Ronaldo je predvodio reprezentaciju do još jednog trofeja, osvojivši prvo izdanje Uefine Lige nacija, postigavši pritom odlučujući hat-trick u polufinalu protiv Švicarske.

Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

Njegova karijera u dresu Portugala nastavila se nizanjem rekorda koji će teško biti dostižni. Postao je igrač s najviše nastupa u povijesti muškog međunarodnog nogometa s 233 utakmica i srušio je rekord Iranca Alija Daeija, postavši i najbolji strijelac svih vremena u reprezentativnom nogometu s više od 140 golova.

Foto: Friedemann Vogel/PRESS ASSOCIATI

Na Svjetskom prvenstvu 2018. zabio je pamtljiv hat-trick protiv Španjolske, a na ovom je Mundijalu nastavio pisati povijest, postavši prvi igrač koji je zabio na šest različitih Svjetskih prvenstava golom protiv Uzbekistana u skupini.

U šesnaestini finala realizirao je jedanaesterac protiv Hrvatske i odveo Portugal do osmine finala, gdje je poraz od Španjolske označio kraj njegovih nastupa na najvećoj pozornici u nogometu.

Unatoč ispadanju Ronaldova ostavština ostaje netaknuta. Od uplakanog tinejdžera do kapetana koji je svojoj naciji donio prve velike trofeje, Cristiano Ronaldo zauvijek je promijenio povijest portugalskog nogometa.

*uz korištenje AI-ja