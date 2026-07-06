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SAD bi mogao biti naknadno izbačen sa SP-a? Belgija prijeti ako Balogun igra osminu finala

Piše 24sata,
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SAD bi mogao biti naknadno izbačen sa SP-a? Belgija prijeti ako Balogun igra osminu finala
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Foto: Carlos Barria
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Skandal trese SP: Fifa je vratila Baloguna u igru za SAD, a Belgija prijeti protestom i izbacivanjem domaćina ako napadač nastupi

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Svjetsko nogometno prvenstvo potresa skandal neviđenih razmjera uoči utakmice osmine finala između domaćina SAD-a i Belgije. Odluka Fife da suspendira crveni karton američkog napadača Folarina Baloguna, omogućivši mu nastup u ključnoj utakmici, izazvala je bijes u belgijskom taboru i europskoj nogometnoj zajednici, a sve glasnije se spominje i mogućnost da SAD bude izbačen s turnira ako Balogun zaigra. Cijeli slučaj poprimio je i političke konotacije nakon izvješća o telefonskom pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa prvom čovjeku Fife, Gianniju Infantinu.

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Saga je počela u utakmici šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine, koju je SAD dobio 2-0. Balogun, najbolji strijelac Amerikanaca s tri gola na turniru, dobio je izravan crveni karton u 64. minuti. Nakon jednog duela, napadač je stao na nogu braniča Tarika Muharemovića. Prema pravilima natjecanja, izravan crveni karton automatski donosi suspenziju za sljedeću utakmicu, a žalba na takvu odluku nije moguća. Fifa je zatim objavila da se Balogunova suspenzija - ne ukida, već "privremeno suspendira" na probni rok od godinu dana. 

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Belgijci prijete eliminacijom domaćina

Belgijski savez najavio je kako "istražuje sve potencijalne opcije" kako bi zaštitio načela poštene igre. Prema informacijama britanskih medija, belgijski dužnosnici spremni su ići do kraja. Ako Folarin Balogun bude uvršten u zapisnik za utakmicu, Belgijanci namjeravaju uložiti službeni protest i, u slučaju poraza, tražiti pravdu na Sportskom arbitražnom sudu (CAS) u Lausannei.

Njihov argument je jasan: prema važećim i višestruko potvrđenim pravilima, Balogun je suspendiran i nema pravo nastupa. Ako zaigra, SAD bi, prema njihovom tumačenju, nastupio s igračem koji nema pravo igranja, što za sobom povlači najstrožu kaznu - poništavanje rezultata i registraciju utakmice rezultatom 3-0 u korist Belgije. To bi, dakako, značilo trenutačnu eliminaciju SAD-a s turnira.

*uz korištenje AI-ja

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