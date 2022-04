Španjolci minimalni poraz slave kao pobjedu?! 'Čudo za čudom'

U spektakularnoj prvoj od dvije polufinalne utakmice između Manchester Cityja i Real Madrida, 'građani' su slavili s 4-3 pa tako nose gol prednosti na uzvrat na Santiago Bernabeuu, koji je na rasporedu sljedeće srijede.

Pogledajte video: Novi Santiago Bernabeu

Momčad Pepa Guardiole apsolutno je opravdala ulogu favorita i od samog početka utakmice zagospodarila terenom, a nakon nepunih 11 minuta na semaforu je stajalo 2-0. Real se triput vraćao na gol zaostatka individualnom kvalitetom Karima Benzeme, odnosno Viniciusa Juniora, no kao kolektiv Real je zakazao. Možda je to preteška riječ obzirom da je na drugoj strani stajao Pepov 'stroj', no City je pokazao da je uvjerljivo bolja momčad.

Ipak, gol prednosti na Bernabeuu ne znači puno. Real je ove sezone u Ligi prvaka pokazao da je 'mačka sa devet života', izvukao se iz nebrojeno teških situacija i ima se pravo nadati novom preokretu. No, zasad mora proslaviti poraz sa Etihada jer ako ćemo iskreno, mogao je Real i teže stradati.

"Bit će posla na Bernabeuu", ističe madridski AS na naslovnici, dok je Marca Realovu predstavu opisala kao :

"Čudo za čudom."

Katalonski mediji, s druge strane, naglašavaju inferioran položaj Madriđana tijekom čitavog susreta te naglašavaju - kako je moglo, dobro je (op.a., za Real) i završilo.

"Madrid je izašao živ", piše Sport, dok Mundo Deportivo piše da je Real bio na 'konopcima', no da Englezi nisu uspjeli 'dovršiti' posao.

