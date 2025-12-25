Obavijesti

Španjolci o 'slučaju Livaković': Njegov dolazak bio je bolan promašaj klupske politike...

Piše Domagoj Vugrinović,
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za Livakovića bi povratak u poznato okruženje mogao biti ključan uoči Svjetskog prvenstva. Nakon mjeseci bez natjecateljskog ritma, minutaža i stabilnost ponovno su mu prioritet

Zimski prijelazni rok trebao bi označiti kraj kratke i neuspješne epizode Dominika Livakovića u Gironi. Hrvatski reprezentativni golman nije upisao nijedan službeni nastup za katalonski klub, a sve su glasnije najave da će već u siječnju potražiti izlaz, najvjerojatnije putem posudbe koja bi ga mogla vratiti u Dinamo.

Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske 01:05
Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske | Video: 24sata Video

Nakon povijesnog plasmana u Ligu prvaka, momčad Michela nije izdržala ritam natjecanja na dvije fronte. Rano ispadanje iz Europe i ozbiljni problemi u La Ligi doveli su klub u borbu za opstanak, a trener koji je donedavno bio slavljen danas se suočava s otvorenim sumnjama u vlastiti autoritet.

Španjolski AS u opsežnoj analizi ističe kako kriza nije nastala preko noći. Girona je još u završnici prošle sezone upala u rezultatski ponor, a alarmantni niz loših rezultata nastavio se i ove godine. Posebno se kritizira ljetna rekonstrukcija momčadi, u kojoj su neka pojačanja stigla prekasno, dok druga jednostavno nisu ispunila očekivanja.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Među njima se spominje i Livaković. Doveden kao ozbiljna konkurencija Paulu Gazzanigi, bivši vratar Dinama nikada nije dobio priliku. Situacija se dodatno zakomplicirala kada je odbio nastup u kupu, svjestan da bi mu to onemogućilo transfer tijekom zime. U očima španjolskih medija taj je potez samo potvrdio dojam promašenog transfera.

AS pritom navodi i da je Míchel tijekom ove sezone djelovao iscrpljeno i nesigurno, što se odrazilo na svlačionicu. Trener je, prema pisanju tog lista, izgubio dio povjerenja unutar kluba, a iako sportski direktor Quique Cárcel i dalje javno stoji iza njega, jasno je dao do znanja da rezultati više neće tolerirati daljnji pad.

Za Livakovića bi povratak u poznato okruženje mogao biti ključan uoči Svjetskog prvenstva. Nakon mjeseci bez natjecateljskog ritma, minutaža i stabilnost ponovno su mu prioritet, a epizoda u Gironi ostat će upisana kao jedan od rijetkih, ali značajnih promašaja u dosadašnjoj karijeri.

