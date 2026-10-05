ŠPANJOLCI UDARAJU 'Bio je to slom balkanske nacije i kraj sjajne generacije Luke Modrića'

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti izgubivši 7-0 od Engleske na Rujevici. Uoči novog dvoboja u Ligi nacija protiv Španjolske na Poljudu, tamošnji mediji bez milosti analiziraju pad "vatrenih" i pišu o tužnom kraju jedne velike generacije. Španjolski mediji popratili su povijesni poraz s velikom nevjericom i oštrim kritikama.

"Gotovo desetljeće Hrvatska je otpornost pretvarala u umjetničku formu. Kada su se utakmice odužile, kada su noge postale teške i protivnik se činio superiornijim, generacija Luke Modrića uvijek je pronalazila posljednji produžetak, izvođenje penala ili posljednji nalet napora. U Rijeci ove subote protiv Engleske dogodilo se suprotno: srušili su se u 90 minuta, bez energije, bez odgovora i bez ičega za što bi se uhvatili", piše katalonski Sport u članku naslova "Okrutan kraj Modrićeve generacije u Hrvatskoj".

Podsjetili su da su osam godina nakon finala Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. četvorica igrača iz te generacije bili u početnoj postavi: Dominik Livaković (31), Mateo Kovačić (32), Ivan Perišić (37) i Luka Modrić (41). "Ali veterani nisu bili jedini koji su pali. Nova generacija, koja je trebala održavati staru strukturu, urušila se s njima", dodaju i pišu o "slomu balkanske nacije".

Sramota na Rujevici

Diario As utakmicu je opisao kao sramotu kojom je dirigirao Jude Bellingham, navodeći da hrvatski igrači u nekim trenucima nisu znali odakle im dolaze udarci te da su na terenu djelovali potpuno izgubljeno.

Katalonski Mundo Deportivo ističe da je Engleska pregazila "vatrene" bez milosti. Pišu da su pojedini engleski golovi izgledali toliko jednostavno da je utakmica povremeno više podsjećala na mali nogomet nego na ozbiljan reprezentativni sraz. Marca je dodala da se dogodila golema pljuska i da je Hrvatska bila obična marioneta u rukama goropadne engleske momčadi. Prema njihovom izvještaju, katastrofa je mogla biti i znatno gora da na golu nije stajao Dominik Livaković, kojega jedinog ne smatraju krivcem za debakl.

Okrutan kraj zlatne generacije

Ugledni El Pais u svojoj analizi ide korak dalje i piše o okamenjenoj momčadi. Španjolci ističu da je zlatna generacija istrošena godinama te da mladi igrači jednostavno nisu sposobni održati razinu na koju je Hrvatska navikla nogometni svijet tijekom zadnjih desetak godina.

Kao simbol tog pada vide 41-godišnjeg kapetana Luku Modrića koji je, usprkos silnom trudu, djelovao nemoćno pred naletima brze i okomite engleske momčadi. Zbog ogromne razlike u brzini i intenzitetu, vezni red s Modrićem i Kovačićem izgledao je ugušeno i tromo.

​- Ovdje sam 20 godina i po prvi put osjećam sram nakon utakmice - prenose španjolski mediji Modrićeve riječi razočaranja nakon teške večeri.

Španjolci oprezni uoči Poljuda

Samo nekoliko dana nakon poraza od 4-1 u Sevilli, Hrvatska u Splitu mora tražiti iskupljenje protiv moćne Španjolske. Radijska postaja COPE smatra da će požar koji je Engleska izazvala u Rijeci biti jako teško ugasiti, pogotovo uz činjenicu da je hrvatska obrana puštala na sve strane.

Izbornik Slaven Bilić pokušao je smiriti tenzije, najavljujući da će momčad na prepunom Poljudu izaći na teren i odigrati mušku utakmicu u kojoj će tražiti iskupljenje pred navijačima. Španjolski izbornik Luis de la Fuente s druge strane poziva svoje igrače na maksimalan oprez, svjestan da ranjena momčad može biti izuzetno opasna.

​- Nije mi normalno tih 7-0 Hrvatske protiv Engleske. Moramo vidjeti što se dogodilo, ali to će ih učiniti puno motiviranijima jer igrači njihove razine ne mogu s takvom lakoćom gubiti - izjavio je španjolski strateg.