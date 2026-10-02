Španjolska bez navijača na Poljudu! HNS dobio dodatne ulaznice i pustio ih u prodaju

Hrvatska će u četvrtom kolu Lige nacija, zadnjoj utakmici u ovoj akciji, na Poljudu ugostiti Španjolsku u utorak 6. listopada (20:45). Nakon kazne koju će HNS odraditi na Rujevici, u subotu protiv Engleske, "vatrene" će bodriti više od 30.000 navijača.

Španjolski nogometni savez, pak, potvrdio je da neće koristiti ulaznice za predviđeni gostujući sektor, stoga je HNS u petak te preostale ulaznice pustio u prodaju, pa će Poljud biti potpuno u kvadratićima. I te su ulaznice, očekivano, ekspresno nestale.

Početkom tjedna Hrvatska je u Sevilli izgubila od Španjolske 1-4, a u odnosu na tu utakmicu Luis de la Fuente, izbornik "furije" na raspolaganju neće imati Nicu Williamsa, napadača Athletic Bilbaa, zbog lakše ozljede.