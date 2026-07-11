Španjolska je osvojila U-19 Euro. 'Elf' je bio bespomoćan u finalu

Mlada španjolska nogometna reprezentacija do 19 godina potvrdila je svoj status vladara europskog nogometa, osvojivši rekordni deseti naslov prvaka. U finalnoj utakmici Europskog prvenstva, održanoj u velškom Wrexhamu, izabranici Paca Gallarda svladali su vršnjake iz Njemačke rezultatom 2-0, zaokruživši turnir na nevjerojatno dominantan način.

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Golovi na prijelazu poluvremena slomili njemački otpor

Racecourse Ground u Wrexhamu bio je pozornica na kojoj se ispisala nova stranica povijesti. Španjolci, koji su i u grupnoj fazi deklasirali Nijemce 4-0, ponovno su pokazali zašto su smatrani favoritima. Iako je prvo poluvrijeme bilo tvrdo i taktički zahtjevno, 'la rojita' je slomila otpor protivnika tik prije odlaska na odmor.

U 44. minuti napadač Hugo López preciznim je udarcem matirao njemačkog golmana za vodstvo 1-0. Bio je to psihološki udarac od kojeg se njemačka momčad nije oporavila do kraja susreta. Potvrda pobjede stigla je odmah na početku drugog dijela. Već u 48. minuti, branič Mario Rivas najbolje se snašao u gužvi nakon prekida i pospremio loptu u mrežu za konačnih 2-0, gurnuvši Španjolsku prema novom zlatu.

Savršeni pohod: turnir za anale bez primljenog gola

Ono što ovaj uspjeh čini još impresivnijim jest način na koji je ostvaren. Momčad izbornika Paca Gallarda prošetala se kroz natjecanje koje se održavalo u Walesu, ne primivši pritom niti jedan jedini pogodak. Njihova obrana, predvođena sjajnim vratarom Javierom Navarrom, djelovala je poput neprobojnog zida tijekom cijelog prvenstva. Grupnu fazu otvorili su demoliranjem domaćina Walesa 7-0, nastavili sigurnom 3-0 pobjedom protiv Danske, da bi u posljednjem kolu poslali snažnu poruku Njemačkoj trijumfom od 4-0. U polufinalu je pala i Hrvatska, također s uvjerljivih 3-0. Ukupna gol-razlika na kraju turnira od 19-0 svjedoči o generaciji koja je jednostavno bila klasa za sebe u odnosu na ostatak Europe, demonstrirajući rijetko viđenu taktičku zrelost i tehničku superiornost.

Junyent najbolji igrač, Morante podijelio titulu prvog strijelca

Iako je snaga ove momčadi bila u kolektivu, nekoliko pojedinaca posebno se istaknulo. Veznjak Quim Junyent proglašen je najboljim igračem turnira. Svojom vizijom, kontrolom lopte i energijom bio je motor momčadi i ključni dirigent svih napadačkih akcija. Uz njega, napadač José Antonio Morante okončao je natjecanje kao jedan od najboljih strijelaca. Postigao je četiri gola, jednako kao i Nijemac Otto Stange, čime su podijelili Zlatnu kopačku. Morante je bio konstantna prijetnja protivničkim obranama, a njegov doprinos bio je ključan u ranijim fazama. Ne smije se zaboraviti ni doprinos ostalih ofenzivaca poput Huga Lópeza, strijelca prvog gola u finalu, i Ousmanea Dialla. Sve je to s klupe maestralno vodio Paco Gallardo, koji je uspio stvoriti savršeno uigran stroj.

Potvrda statusa najuspješnije nacije i viza za Svjetsko prvenstvo

Ovim trijumfom Španjolska je dodatno učvrstila svoj status apsolutne velesile u U-19 uzrastu. Bio je to njihov deseti naslov europskog prvaka, čime su daleko ispred svih ostalih nacija. Primjerice, finalisti Nijemci ostali su na dva naslova, osvojena 2008. i 2014. godine. Za moćnu "La Rojitu" ovo je zlato ispralo i gorak okus poraza iz prošlogodišnjeg finala, kada su izgubili od Nizozemske. Osim prestižnog trofeja, osvajanje prvenstva donijelo je Španjolcima, kao i ostalim polufinalistima, izravan plasman na Svjetsko prvenstvo do 20 godina koje će se 2027. održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Tamo će ova talentirana generacija imati priliku potvrditi svoju kvalitetu i na svjetskoj pozornici te pokazati da je budućnost španjolskog nogometa u sigurnim rukama.

*uz korištenje AI-ja