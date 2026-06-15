Obavijesti

Sport

Komentari 1
LUIS DE LA FUENTE

Španjolski izbornik: Lopta nije htjela ući u njihovu mrežu...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Španjolski izbornik: Lopta nije htjela ući u njihovu mrežu...
2
Foto: BRETT DAVIS

Imali smo veliku želju, pobjeda je bila jedini cilj, to smo i pokazivali svojom igrom, ali ovaj put nije išlo, rekao je izbornik De la Fuente nakon remija

Admiral

 Pokušavali smo na sve načine, ali suparnik je odigrao krajnje organizirano, izjavio je Luis de la Fuente, izbornik španjolske nogometne reprezentacije koja je odigrala samo 0-0 protiv Zelenortske Republike na startu skupine H Svjetskog prvenstva.

„Stvorili smo puno prilika, ali nismo imali prave svježine na ovoj razini natjecanja. Suparnik se smjestio duboko u svom dijelu terena i odigrao je maksimalno koncentrirano od početka do kraja. Tada je teško probiti i doći do pogotka. Jednostavno rečeno, ovo je bila jedna od onih utakmica kada lopta ne želi ući u njihovu mrežu. Imali smo veliku želju, pobjeda je bila jedini cilj, to smo i pokazivali svojom igrom, ali ovaj put nije išlo, rekao je izbornik De la Fuente te se osvrnuo na ubacivanje u igru oporavljenika Lamine Yamala i Nice Williamsa koji nisu bili predviđeni za igru.

HEROJ NA GOLU VIDEO Heroj Zelenortskih Otoka zaplakao nakon čudesne partije
VIDEO Heroj Zelenortskih Otoka zaplakao nakon čudesne partije
KRITIKE NAKON REMIJA Bijesni španjolski mediji nakon remija: 'Povijesni kiks!' 'Bez duše i nemoćna Španjolska...'
Bijesni španjolski mediji nakon remija: 'Povijesni kiks!' 'Bez duše i nemoćna Španjolska...'
FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde
Foto: BRETT DAVIS

"Cilj je postupno im davati vremena na terenu. Moraju ući u ritam i doći do samopouzdanja. Tako će biti i ubuduće, a nadam se da ćemo mi kompletno igrati bolje“, dodao je De la Fuente.

Na drugoj strani vladalo je ogromna sreća zbog osvojenog jednog boda protiv velikog favorita, a igrač utakmice bio je vratar Vozinha.

„Naporno smo radili za ovaj veliki rezultat. Izuzetno smo sretni. Znali smo da će ovo biti veliki test i jako teška utakmica jer smo igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta. No, svjesni smo vlastite kvalitete i znali smo da smo sposobni za ovakav rezultat“, izjavio je Vozinha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Sin Darija Zahore je potpisao za Slaven Belupo, Jurić opet blizu Italije
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sin Darija Zahore je potpisao za Slaven Belupo, Jurić opet blizu Italije

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026