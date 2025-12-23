Španjolski mediji ne vjeruju u hrvatskog igrača: 'Propustio je zadnju priliku u Real Sociedadu'

Španjolski mediji još jednom su kritizirali Luku Sučića. Hrvatski reprezentativac nikako da uhvati ritam igranja u španjolskoj La Ligi te tamošnji mediji pišu kako je propustio priliku da se vrati u prvih 11. Podsjetimo, Sergio Francisco, koji je Sučića "zakucao" na kupu dobio je otkaz u Real Sociedadu sredinom prosinca te se tu otvorila prilika da proigra. Zabio je gol u Kupu, trener ga je pohvalio, ali je pitanje koliko ćemo ga još gledati u dresu Sociedada.

Sučić je u subotu zaigrao od prve minute u remiju protiv Levantea (1-1), ali Mundo Deportivo piše kako je "propustio veliku, a možda i zadnju priliku" da se nametne novom treneru.

"Luka Sučić je u subotu imao zlatnu priliku na stadionu Ciutat de Valencia. Nakon što Sergio Francisco više nije bio na klupi, a Jon Ansotegi preuzeo momčad kao privremeni trener, hrvatski se veznjak vratio u početni sastav Real Sociedada u LaLigi, i to pod velikim pritiskom. Međutim, vezni igrač nije iskoristio pruženu priliku te je odigrao blijedu utakmicu, bez stvarnog utjecaja na tijek igre", stoji u tekstu, a dalje se dodaje:

"Bio je daleko od toga da bude prodoran ili uključen u igru, Hrvat je ponovno ostavio mlak dojam. Njegov nastup obilježio je nedostatak povezanosti: bio je izoliran od tijeka utakmice, bez kontinuiteta u igri s loptom i nesposoban povezati se s ofenzivnijim suigračima".

Ipak, nakon utakmice privremeni trener Jon Ansotegi ga je pohvalio.

- Odličan je igrač, što je već pokazao, pa se doista nadam da će se vratiti na svoju najbolju razinu. Time bi nam pomogao da budemo bolji - rekao je.

Sučić je ove sezone odigrao samo osam utakmica ove sezone, i to šest u prvenstvu i dvije u Kupu. Prošle sezone prometnuo se u jednog od najbitnijih igrača Real Sociedada, ali se ove sezone ugasio. Sučić je neosporan talent i zasigurno bi pomogao hrvatskoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu, ali bi njegov odlazak u Ameriku mogao biti upitan zbog manjka minuta.