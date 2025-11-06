Španjolski novinari u šoku: 'Ovo je jedan od najružnijih stadiona'

U četvrtak u 18.45 Dinamo će na Maksimiru ugostiti španjolsku Celtu iz Viga u sklopu četvrtog kola Europske lige. Igrači Celte su zbog kvara aviona propustili trening u Zagrebu te su kasnije stigli u glavni grad. U Zagreb su stigli i novinari iz Viga koji su već stigli na Maksimir i pošteno su se začudili izgledom Dinamovog stadiona.

"Navijači koji stignu na stadion Maksimir primijetit će da će, čak i nakon početnog zvižduka, istočna tribina – ona nasuprot glavnim televizijskim kamerama – biti potpuno prazna. Nije riječ o disciplinskoj kazni ni o bojkotu navijača, već o činjenici da je taj dio zatvoren još od ožujka 2020. iz sigurnosnih razloga", stoji u tekstu portala Faro de Vigo.

Također, u tekstu su Maksimir nazvali "jednim od najružnijih stadiona u Europi" što su temeljili na istraživanju koje je zdanje kraj maksimirske šume svrstalo u top 3 najružnija stadiona na kontinentu. Ipak, priznaju da i stadion Celte, Balaidos, nije puno bolji od Maksimira.

"Ironično, ni Balaídos nije prošao bolje. Zbog dugotrajne rekonstrukcije i nedovršenih radova, naš je stadion zauzeo drugo mjesto među najmanje privlačnima u Europi", zaključili su.

Kakav god da Maksimir je, podrške "modrima" neće nedostajati te će plava vojska grmjeti svih 90 minuta. Pobjedom bi "modri" jednom nogom zakoračili prema drugom krugu i tako napraviti još jedan odličan rezultat.