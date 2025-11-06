Obavijesti

Sport

Komentari 2
OSTALI ZAČUĐENI

Španjolski novinari u šoku: 'Ovo je jedan od najružnijih stadiona'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Španjolski novinari u šoku: 'Ovo je jedan od najružnijih stadiona'
Zagreb: Navijači na susretu Dinama i Slaven Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Istočna tribina će biti potpuno prazna. Nije riječ o disciplinskoj kazni ni o bojkotu navijača, već o činjenici da je taj dio zatvoren još od ožujka 2020. iz sigurnosnih razloga, stoji u tekstu

U četvrtak u 18.45 Dinamo će na Maksimiru ugostiti španjolsku Celtu iz Viga u sklopu četvrtog kola Europske lige. Igrači Celte su zbog kvara aviona propustili trening u Zagrebu te su kasnije stigli u glavni grad. U Zagreb su stigli i novinari iz Viga koji su već stigli na Maksimir i pošteno su se začudili izgledom Dinamovog stadiona. 

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Navijači koji stignu na stadion Maksimir primijetit će da će, čak i nakon početnog zvižduka, istočna tribina – ona nasuprot glavnim televizijskim kamerama – biti potpuno prazna. Nije riječ o disciplinskoj kazni ni o bojkotu navijača, već o činjenici da je taj dio zatvoren još od ožujka 2020. iz sigurnosnih razloga", stoji u tekstu portala Faro de Vigo.

Također, u tekstu su Maksimir nazvali "jednim od najružnijih stadiona u Europi" što su temeljili na istraživanju koje je zdanje kraj maksimirske šume svrstalo u top 3 najružnija stadiona na kontinentu. Ipak, priznaju da i stadion Celte, Balaidos, nije puno bolji od Maksimira.

EUROPSKA LIGA UŽIVO Dinamo - Celta Vigo 0-0: Sretno, 'modri'! Po novi trijumf
UŽIVO Dinamo - Celta Vigo 0-0: Sretno, 'modri'! Po novi trijumf
DVOSTRUKI PROGRAM Evo kako kladionice procjenjuju šanse Dinama i Rijeke u Europi
Evo kako kladionice procjenjuju šanse Dinama i Rijeke u Europi

"Ironično, ni Balaídos nije prošao bolje. Zbog dugotrajne rekonstrukcije i nedovršenih radova, naš je stadion zauzeo drugo mjesto među najmanje privlačnima u Europi", zaključili su.

Kakav god da Maksimir je, podrške "modrima" neće nedostajati te će plava vojska grmjeti svih 90 minuta. Pobjedom bi "modri" jednom nogom zakoračili prema drugom krugu i tako napraviti još jedan odličan rezultat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovo je ljepotica zbog koje su zaratili Beckhamovi sinovi...
ATRAKTIVNA KIM

FOTO Ovo je ljepotica zbog koje su zaratili Beckhamovi sinovi...

Ljubavna priča Romea Beckhama i Kim Turnbull započela je daleko od očiju javnosti. Prvi put su viđeni zajedno u listopadu 2024. godine, a šuškanja o novom paru na sceni brzo su se proširila. Romeo, poznat po svojoj diskreciji kada je riječ o privatnom životu nakon veze s Miom Regan, nije dugo čekao da potvrdi novu ljubav, a njegovu novu partnericu ranije su povezivali s njegovim bratom!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025