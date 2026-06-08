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Spektakl je pred vratima! Ovo je raspored prvih pet dana SP-a

Piše Bruno Lukas,
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Spektakl je pred vratima! Ovo je raspored prvih pet dana SP-a
Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakov

Svjetsko prvenstvo 2026. počinje 11. lipnja utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike. Hrvatska će svoj put prema nokaut-fazi otvoriti 17. lipnja protiv Engleske, a donosimo raspored svih utakmica do ponedjeljka

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Odbrojavanje je skoro završilo. U četvrtak 11. lipnja počinje Svjetsko prvenstvo 2026., najveće u povijesti, na kojem će prvi put nastupiti čak 48 reprezentacija. Hrvatska će na svoj debi morati pričekati do srijede 17. lipnja kada je u Dallasu očekuje veliki derbi protiv Engleske. 

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Foto: Booking.com

Izabranici Zlatka Dalića u SAD odlaze nakon pobjede protiv Slovenije (2-1), a u skupini L još ih čekaju Panama i Gana. Mnogi upravo dvoboj s Englezima vide kao ključan u borbi za prvo mjesto u skupini i lakši put prema nokaut-fazi.

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Mundijal se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku, trajat će do 19. srpnja te će donijeti ukupno 104 utakmice. Otvaranje je rezervirano za legendarni stadion Azteca u Ciudad de Méxicu, gdje će domaćin Meksiko igrati protiv Južnoafričke Republike. Ovo je raspored utakmica do 15. lipnja.

Četvrtak, 11. lipnja

- 21.00: Meksiko - Južnoafrička Republika (Mexico City)

Petak, 12. lipnja

- 4.00 Južna Koreja - Češka (Guadalajara)

- 21.00 Kanada - Bosna i Hercegovina (Toronto)

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Subota, 13. lipnja

- 3.00 SAD - Paragvaj (Los Angeles)

- 21.00 Katar - Švicarska (San Francisco)

Nedjelja, 14. lipnja

- 0.00 Brazil - Maroko (New Jersey)

- 3.00 Haiti - Škotska (Boston)

- 6.00 Australija - Turska (Vancouver)

- 19.00 Njemačka - Curaçao (Houston)

- 22.00 Nizozemska - Japan (Dallas)

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Ponedjeljak, 15. lipnja

- 01.00 Obala Bjelokosti - Ekvador (Philadelphia)

- 4.00 Švedska - Tunis (Monterrey)

- 18.00 Španjolska - Zelenortska Republika (Atlanta)

- 21.00 Belgija - Egipat (Seattle)

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