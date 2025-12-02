Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI ČELNICI KLUBA

Split ima nove čelnike! Direktor je bio gradonačelnik Omiša

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Split ima nove čelnike! Direktor je bio gradonačelnik Omiša
4
Foto: Ivica Čavka/KK Split

Tomasović je ostvario i desetogodišnju profesionalnu košarkašku karijeru, od čega je šest godina proveo u KK Zagreb, igrajući u Prvoj hrvatskoj košarkaškoj ligi te europskim kupovima.

Košarkaški klub Split odradio je redovnu Skupštinu na kojoj su potvrđeni članovi novog saziva Nadzornog odbora, predsjednik Domagoj Maroević i članovi Zlatan Stipišić - Gibonni, Duje Sučić, Ivica Bašić, Ivan Rađa i Ivan Torlak. Nadzorni odbor je na konstituirajućoj sjednici donio odluku o imenovanju Ive Tomasovića za direktora društva. 

Ivo Tomasović direktor KK Split
Foto: Ivica Čavka/KK Split

- Upućujemo zahvalnost prethodnom sazivu Nadzornog odbora na njihovom dosadašnjem radu i doprinosu klubu. Zahvaljujemo i dosadašnjem direktoru Dejanu Žaji, kojem je istekao mandat, na profesionalnoj suradnji i predanom radu te mu želimo uspjeh u daljnjoj karijeri. Novi direktor, Ivo Tomasović, diplomirani je ekonomist s višegodišnjim iskustvom u privatnom sektoru, gdje je radio na poslovima upravljanja, financija i organizacije poslovnih procesa – poručili su iz No Splita i dodali: 

Split Zadar
Foto: Ivica Čavka/KK Split
SIN LEGENDARNOG TRENERA Dino Repeša za 24sata: Uvijek sam 'maltretirao' tatine igrače, a rekli su mi - ne idi u trenere!
Dino Repeša za 24sata: Uvijek sam 'maltretirao' tatine igrače, a rekli su mi - ne idi u trenere!

- Tomasović je ostvario i desetogodišnju profesionalnu košarkašku karijeru, od čega je šest godina proveo u KK Zagreb, igrajući u Prvoj hrvatskoj košarkaškoj ligi te europskim kupovima, u razdoblju u kojem su momčad vodili treneri Boško „Pepsi” Božić, Željko Poljak i Dražen Anzulović. Uz sportsko iskustvo, Tomasović je deset godina obnašao dužnost gradonačelnika Omiša, gdje je stekao dodatne upravljačke i organizacijske kompetencije. 

Split Zadar
Foto: Ivica Čavka/KK Split
KOMENTAR U drami na Gripama košarkaši Splita svladali su Zadrane 88-82
U drami na Gripama košarkaši Splita svladali su Zadrane 88-82

Nadzorni odbor smatra da njegov profesionalni profil, dugogodišnje sportsko i poslovno iskustvo te znanje stečeno u javnoj upravi predstavljaju kvalitetnu osnovu za daljnji razvoj i stabilnost kluba. Split nastavlja s radom usmjerenim na unapređenje organizacijskih kapaciteta i sportskog segmenta, s ciljem dugoročne stabilnosti i napretka kluba.

Split Zadar
Foto: Ivica Čavka/KK Split

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk
15. KOLO HNL-A

VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk

Dinamo se mučio, ali ipak uzeo tri boda u Gorici. Bakrar je zabio za 1-0, Stojković u drugom dijelu dobiva crveni karton te je Gorica pritisnula. Ipak, Soldo je zabio za potvrdu pobjede pred kraj utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025