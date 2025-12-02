Split ima nove čelnike! Direktor je bio gradonačelnik Omiša

Košarkaški klub Split odradio je redovnu Skupštinu na kojoj su potvrđeni članovi novog saziva Nadzornog odbora, predsjednik Domagoj Maroević i članovi Zlatan Stipišić - Gibonni, Duje Sučić, Ivica Bašić, Ivan Rađa i Ivan Torlak. Nadzorni odbor je na konstituirajućoj sjednici donio odluku o imenovanju Ive Tomasovića za direktora društva.

Foto: Ivica Čavka/KK Split

- Upućujemo zahvalnost prethodnom sazivu Nadzornog odbora na njihovom dosadašnjem radu i doprinosu klubu. Zahvaljujemo i dosadašnjem direktoru Dejanu Žaji, kojem je istekao mandat, na profesionalnoj suradnji i predanom radu te mu želimo uspjeh u daljnjoj karijeri. Novi direktor, Ivo Tomasović, diplomirani je ekonomist s višegodišnjim iskustvom u privatnom sektoru, gdje je radio na poslovima upravljanja, financija i organizacije poslovnih procesa – poručili su iz No Splita i dodali:

- Tomasović je ostvario i desetogodišnju profesionalnu košarkašku karijeru, od čega je šest godina proveo u KK Zagreb, igrajući u Prvoj hrvatskoj košarkaškoj ligi te europskim kupovima, u razdoblju u kojem su momčad vodili treneri Boško „Pepsi” Božić, Željko Poljak i Dražen Anzulović. Uz sportsko iskustvo, Tomasović je deset godina obnašao dužnost gradonačelnika Omiša, gdje je stekao dodatne upravljačke i organizacijske kompetencije.

Nadzorni odbor smatra da njegov profesionalni profil, dugogodišnje sportsko i poslovno iskustvo te znanje stečeno u javnoj upravi predstavljaju kvalitetnu osnovu za daljnji razvoj i stabilnost kluba. Split nastavlja s radom usmjerenim na unapređenje organizacijskih kapaciteta i sportskog segmenta, s ciljem dugoročne stabilnosti i napretka kluba.

