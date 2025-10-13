Obavijesti

POJAČANJE NA GRIPAMA

Split se pojačao nekadašnjim centrom Zadra i reprezentacije: Već dugo smo u kombinacijama

Piše Tomislav Gabelić,
Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Drežnjak je ponikao u Širokom, igrao je za Zadar, Napoli, Cremonu, Keravnos i Rio Breogán. Sada će u Splitu zaigrati uz Leona Radoševića, Jacoba Stephensa i Australac hrvatskih korijena Grega Antičevića.

Hrvatski reprezentativac Dario Drežnjak (27) novi je košarkaš Splita. Krilni centar,  visok 204 cm, dolazi pojačati visoku liniju na Gripama, odakle je prije nekoliko dana otišao Matej Bošnjak, koji se sporazumno razišao s klubom. Drežnjak je već bio u kombinacijama za dolazak u Split, bio je velika želja nekoliko trenera Splita dok je igrao za Zadar i u pravilu pružao jako dobre partije u nekoliko finalnih ogleda dva dalmatinska košarkaška rivala. 

Pokretanje videa...

Slavlje košarkaša KK Splita 01:20
Slavlje košarkaša KK Splita | Video: TikTok/ čitatelj 24sata
- Već dugo smo Split i ja bili u nekim kombinacijama, ali evo sada se sve poklopilo. Dolazim u kvalitetnu sredinu o kojoj se sve zna, riječi su suvišne. Dat ću sve od sebe da pomognem momčadi da ostvarimo zacrtane ciljeve - rekao je Drežnjak.

Dario Drežnjak
Foto: kk split

Drežnjak je ponikao u Širokom, igrao je za Zadar, Napoli, Cremonu, Keravnos i Rio Breogán. Sada će u Splitu biti dio visoke linije koju predvodi nekadašnji reprezentativac Leon Radošević, a u kojoj su i Jacob Stephens i Australac hrvatskih korijena  Greg Antičević. 

Druga utakmica finala doigravanja FavBet Premijer lige: KK Zadar - KK Split
Druga utakmica finala doigravanja FavBet Premijer lige: KK Zadar - KK Split | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Drežnjak je igrao za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 16 godina na FIBA Eurobasketu 2014. godine. Bio je pozivan i u seniorsku košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali je odbio poziv želeći zaigrati za Hrvatsku. Bio je dio reprezentacije Hrvatske na utakmicama kvalifikacija za Eurobasket 2025. godine, skupa s bratom Mateom. 

Susret Zadra i Splita u 15. kolu HT Premijer lige
Susret Zadra i Splita u 15. kolu HT Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
