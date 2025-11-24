Sportski direktor Cibone: Klub napokon ima stabilnost, plaće ne kasne. Naš put je Europa...

Cibona je završila svoj europski put. "Vukovi" su bili u igri do posljednjeg kola, a potom ih je u Draženovu domu svladala Reggiana i pobijedila 73-65. Tim porazom klub je natjecanje u Fibinu Europskom kupu završio s tri pobjede i tri poraza. Ovo je bila sezona u kojoj su odlučili napraviti zaokret; nakon ispadanja iz ABA lige istupili su iz natjecanja i okrenuli se novom tržištu. Riskirali su, vratili zagrebačku publiku u Draženov dom i sada se mogu usredotočiti na što bolji plasman u prvenstvu i kupu.

Tjedan dana nakon završetka europske sezone, za klupski podcast dojmove dosadašnjeg dijela sezone iznio je sportski direktor Marin Rozić u podcastu na službenom YouTube kanalu Cibone.

Kako ste zadovoljni s momčadi koju ste pripremili za ovu sezonu te u kojoj je mjeri ovaj sastav ispunio očekivanja koja ste imali pri njegovu formiranju?

- Ovo je ljeto bilo izazovno. Malo smo kasnili sa svime, ali uspjeli smo složiti ono što smo željeli. Nakon dva mjeseca i Europe mogu reći da sam zadovoljan. Vjerujem da su i navijači zadovoljni. Ako uzmemo u obzir da smo na početku sezone naglasili kako je ovo sezona stabilizacije i da će nam trebati vrijeme da sve sjedne na svoje mjesto, dolazak novog trenera i velik broj novih igrača dodatno naglašavaju da možemo biti zadovoljni. Veseli me što se u klubu osjeća nova energija i pozitivnost. To najbolje pokazuje broj ljudi koji su se vratili na tribine.

Zagreb: Susret Cibone i Pallacanestro Reggiana u 6. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Cibona je otvorila skupinu s tri pobjede, a zatim je uslijedio niz ozljeda i tri poraza. Koliko su izostanci na centru i Šiška na poziciji playmakera utjecali na tijek i rezultat preostalih utakmica?

- Cibona je imala nesreću jer je upala u daleko najtežu skupinu u Eurokupu. Igrali smo protiv triju ekipa koje su imale znatno veći proračun od Cibone. Sve su momčadi završile s omjerom 3-3, što pokazuje koliko je skupina bila izjednačena. Dijon i Reggiana imaju proračune koji su za Cibonu nedodirljivi. Dečki su se sjajno nosili s tim ekipama, svaka čast igračima i stručnom stožeru. Moram pohvaliti i organizacijski i marketinški tim Cibone, koji su sjajno odradili svoj posao. Ljudi su to primijetili, dvorana je bila ispunjena i to je naša najveća pobjeda. Što se tiče ozljeda, kad ostanete bez prvog playa i startnog centra, to je teško nadomjestiti. Da je barem jedan od njih bio na raspolaganju, uvjeren sam da bismo sada govorili o TOP 16. Potpisao bih da ova momčad, s igrom koju je pokazala, apsolutno pripada tamo.

Gdje vidite Cibonu iduće godine po pitanju europskih natjecanja?

- Cibonin je put europski. Ove smo godine jasno odredili smjer kojim idemo. Fokus je na prvenstvu, želimo biti što bolji i iduće sezone aplicirati za europska natjecanja. Koje će to natjecanje biti, trenutačno je teško reći.

Ove je sezone donesena odluka da se ne igra ABA 2. liga. Koji su bili ključni razlozi za takvu odluku?

- Dogodile su se određene promjene u upravi i Skupštini, kao i u odnosu ABA lige prema Ciboni. Svi smo osvijestili da je potrebna promjena i zajednički smo zaključili da je Europa naš put. S obzirom na dosad viđeno, mogu reći da je to pun pogodak. To je ono što nam treba. Drago mi je što je publika to prepoznala. Ljudi me zaustavljaju i čestitaju što smo se okrenuli Europi. To nam potvrđuje da smo na dobrom putu i da je odluka bila ispravna.

Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Razmišljate li o doselekciji, mogućim dolascima i odlascima tijekom zime kako bi se momčad dodatno prilagodila drugom dijelu sezone?

- Košarkaška je momčad živo tkivo. O odlascima ne razmišljamo, pratimo i osluškujemo što se događa na tržištu. Bili bismo sretni kad bismo doselekcijom nadogradili kvalitetu i pojačali konkurenciju u ekipi.

Sportski sektor djeluje paralelno s procesom financijske i organizacijske konsolidacije kluba. Kako taj proces utječe na rad prve momčadi i kako gledate na posao koji Uprava vodi “na katu” kako bi se klub stabilizirao i postavio temelje za napredak?

- Jedna od glavnih stavki kad sam dolazio bila je potreba da igračima i stožeru osiguramo mir. Da redovito primaju plaće, što profesionalna momčad mora imati. Igrači i stručni stožer mogu se koncentrirati isključivo na teren. Pohvale stoga Upravi, koja je posložila stvari tako da Cibona napokon funkcionira na pristojan način. Postali smo zdrava sredina u koju igrači žele doći. Ponosan sam zbog toga - zaključio je Rozić.

Cijeli intervju s sportskim direktorom Cibone možete pogledati ispod ili na službenom YouTube kanalu "Radio Cibona".