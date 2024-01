Sportski direktor Rijeke: Stižu ponude za četvoricu igrača, a jaki smo mi i bez pojačanja...

Pripreme gotove, prva utakmica drugog dijela sezone za pet dana, prijelazni rok... Itekako još traje. Trener Željko Sopić na rastanku s prošlom godinom zaželio je 'tri pojačanja' pa da 'ide na naslov'. Momčad mu je zasad: potpuno identična kao kad je dao tu izjavu.

Odnosno, dobio je jedno pojačanje u odnosu na zadnja dva jesenska kola. Kako smo vam i najavili, Rijeka će možda već danas i službeno objaviti da je Lindon Selahi potpisao novi ugovor s ponosom Kvarnera.

Selahi je shvatio neke stvari

Dakle, suradnja na duži rok od još šest mjeseci koliko mu je trajao sada već bivši ugovor. Lindon je već odigrao i jednu pripremnu utakmicu na onoj svojoj bogomdanoj poziciji zadnjeg veznog u riječkih 4-1-4-1.

- Našli smo zajednički jezik, ostalo je još par formalnosti koje prolaze odvjetnici, ali sve je dogovoreno i Selahi će potpisati novi ugovor s Rijekom. Sporna je bila izlazna klauzula i postoci od buduće prodaje, sve drugo smo mi još ranije odmah dogovorili.

- Drago mi je da je shvatio kako mi moramo štititi klub. Vjerujem da će Selahi i dalje biti ono što sve ovo vrijeme znači za Rijeku i onda još kad, danas-sutra, napravi izlazni transfer opet će i klub i igrač biti zadovoljni - govori čovjek od Miškovićevog povjerenja: sportski direktor Darko Raić-Sudar, u mikrofon kolege Denisa Povha za KanalRi.

Mitrović i Dilaver, pregovori traju

- Lindon je spreman odmah zaigrati. Iskusan je to već igrač, prošao kompletne pripreme, igrao zadnju pripremnu utakmicu... Nema tu nikakvih problema.

Ugovori ističu i stoperskim iskusnicima, Mitroviću i Dilaveru.

- Razgovarao sam s Dilaverom, njemu je malo nezgodno jer obitelj mu je u Beču, a i već je ušao u neke godine, ali: i on i mi smo zainteresirani za nastavak suradnje, a to je najvažnije.

'Profesor Mitar'?

- Naravno da ćemo razgovarati i s Mitrom. I nadam se da ćemo i s njim naći zajednički jezik. I on i Dilaver imaju ugovor do ljeta, nismo si postavljali neke fiksne rokove. Iskusni su to dečki, lako ćemo se dogovoriti ako se oni i dalje vide u Rijeci. A ako ne... Rijeka će naći druga rješenje, normalno. Ali željeli bi da dva tako dobra i iskusna igrača ostanu u ovom našem riječkom nogometnom projektu.

Rijeka i prijelazni rok

Traje zimski mercato, a u Rijeci... Nitko došao, nitko otišao. Jasno je da nećete dovoditi igrače prometa radi nego eventualno jedino bolje od onih koje već imate.

- Da, čujem kako ljudi komentiraju kao neki čudan prijelazni rok u kojem zasad nemamo ni izlaznih, ulaznih transfera, ali rekao sam na kraju prvog dijela sezone: mi smo zaista obavili jako dobar ljetni prijelazni rok. Uvijek gledamo možemo li kadar ojačati ili osvježiti, spremni smo reagirati bude li odlazaka no prioritet je zadržati ovu stvarno dobru momčad na okupu. A oni koji nam se dosad nude... Nije to ono što mi želimo jer u obzir dolaze samo: pojačanja.

- Drugi smo na tablici, puno je toga dobroga ova ekipa već napravila, a mi u klubu mislimo da može još i bolje! Isto je tako činjenica da pregovaramo s par igrača za koje mislimo da bi bili pojačanja za Rijeku. Ako ih dovedemo: super, a ako ne: vjerovali smo dosad pa ćemo i dalje vjerovati u ovu ekipu, normalno. A moguće je i da netko dođe kad prvenstvo već počne, nakon kolo-dva.

Raić-Sudar: Poker najtraženijih

Predsjednik Mišković skoro pa iz mjeseca u mjesec već skoro 12 godina stalno ponavlja jedno te isto: 'Svi su na prodaju, ali nitko neće ići za manje novca od onog što traži Rijeka... Trofeji nisu imperativ, ali uvijek želimo i naslov i kup, a Europa je minimum... Na sportskom direktoru je da ima spremne zamjene ako nekog prodamo, a na treneru je da poveća vrijednost igrača koje ima, prodavali mi ili ne'!

- Naravno da bi mi bili najsretniji da svi ostanu, ali isto tako svi mi znamo od čega živimo. Nećemo prodati ama baš nikoga ako ponuda ne bude zadovoljavala i nas i igrača no normalno je da i u ovom zimskom prijelaznom roku može doći do odlazaka tj. izlaznog transfera - kaže Rijekin sportski direktor te onda i sam ponavlja ono što je svima jasno:

- Svi mi znamo, nije nikakva tajna da jako veliki interes vlada za: Pašalića i Labrovića te Fruka i Jankovića. Hoće li se neki od tih interesa konkretizirati prodajom igrača ja sad ne znam, ali ako se to dogodi: Rijeka ima rješenja.

Mišković šef Sudaru, Sudar šef Sopiću

Raiću-Sudaru šef je Damir Mišković, a Raić-Sudar je šef Željku Sopiću. Kako je zadovoljan poslom koji su stručni stožer i momčad obavili na zimskim pripremama?

- Malo su specifične bile ove pripreme, kratke. Ono što je momčad pokazala u pripremnim utakmicama bilo je... Okay. Zadovoljni smo. Bitno da nema ozljeda, da spremni dočekaju nastavak sezone, a prve dvije utakmice su jako bitne (*gostovanja u Gorici i Splitu, op.a.). To su mečevi koji mogu usmjeriti naše prvenstvo.

- Rijeka nema opsesivne imperative, ali ima ambicije, ima želju boriti se za oba trofeja, a mi u klubu mislimo da ekipa ima i kvalitetu i širinu za boriti se sa svima. Nogomet je bio i ostat će nepredvidiv, a mi u Rijeci smo bili i ostajemo optimisti - rekao je sportski direktor Rijeke.

Kluba koji u prvoj momčadi ima Marka Pjacu, Nediljka Labrovića, Tonija Fruka, Marca Pašalića, Mateja Mitrovića, Niku Jankovića, Veldina Hodžu, Lindona Selahija...

Došla pojačanje ili ne, svakom normalnom je jasno: ovo već jest jedna jako kvalitetna, za sve protivnike jako opasna - jaka Rijeka!