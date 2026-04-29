Sprdaju Englesku uoči utakmice s 'vatrenima': Ovo smo spremili i objavit ćemo kada izgube...

Irska aviokompanija Ryanair, poznata po jedinstvenim objavama na društvenim mrežama, izazvala je brojene reakcije vezane uz objavu za englesku nogometnu reprezentaciju. Sve je počelo objavom "tri lava" na mreži X, kojom su najavili dvoboj s Hrvatskom na otvaranju Svjetskog prvenstva. Ryanair je odmah reagirao i podijelio objavu uz kratak komentar.

- Spremit ćemo ovo i iskoristiti kad izgube - napisali su na službenom profilu.

Budući da je Ryanair irska tvrtka, nije tajna da nemaju pretjeranih simpatija prema Englezima, što pojašnjava zašto su iskoristili priliku za provokaciju. Ovakav stil komunikacije nije novost za Ryanair, duhovite i provokativne objave na društvenim mrežama postale su njihov zaštitni znak.

Utakmica Hrvatske i Engleske igra se za 49 dana i prva je za "vatrene" na Svjetskom prvenstvu. Englezi priželjkuju revanš za poraz u polufinalu u Rusiji 2018., a hrvatski navijači nadaju se da će razloga za slavlje biti upravo oni.