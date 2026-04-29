IRCI NA STRANI 'VATRENIH'

Sprdaju Englesku uoči utakmice s 'vatrenima': Ovo smo spremili i objavit ćemo kada izgube...

Piše Bruno Lukas,
Sprdaju Englesku uoči utakmice s 'vatrenima': Ovo smo spremili i objavit ćemo kada izgube...
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, X

Irska zrakoplovna tvrtka izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama provokatvnom objavom uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu

Irska aviokompanija Ryanair, poznata po jedinstvenim objavama na društvenim mrežama, izazvala je brojene reakcije vezane uz objavu za englesku nogometnu reprezentaciju. Sve je počelo objavom "tri lava" na mreži X, kojom su najavili dvoboj s Hrvatskom na otvaranju Svjetskog prvenstva. Ryanair je odmah reagirao i podijelio objavu uz kratak komentar.

Fifa zaustavila prodaju ulaznica za stadion na kojem će igrati Hrvatska i Bosna i Hercegovina

- Spremit ćemo ovo i iskoristiti kad izgube - napisali su na službenom profilu.

Budući da je Ryanair irska tvrtka, nije tajna da nemaju pretjeranih simpatija prema Englezima, što pojašnjava zašto su iskoristili priliku za provokaciju. Ovakav stil komunikacije nije novost za Ryanair, duhovite i provokativne objave na društvenim mrežama postale su njihov zaštitni znak.

Fifa je za SP uvela 'lex Vinicius': Tko prekrije usta, isključit će ga

Utakmica Hrvatske i Engleske igra se za 49 dana i prva je za "vatrene" na Svjetskom prvenstvu. Englezi priželjkuju revanš za poraz u polufinalu u Rusiji 2018., a hrvatski navijači nadaju se da će razloga za slavlje biti upravo oni.

Komentari 1
SVE NA JEDNOM MJESTU

