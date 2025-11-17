Policija zaustavila Grobare i Delije na ulasku u Podgoricu. Spriječili potencijalni sukob

Uoči večerašnje utakmice Crne Gore i Hrvatske u Podgorici, tamošnja je policija maksimalno pojačala mjere sigurnosti nakon jučerašnjeg napada na skupinu hrvatskih navijača između Budve i Cetinja, kada su im nepoznati počinitelji palicama razbili stakla i retrovizore. Iako u tom incidentu nitko nije stradao, vlasti su procijenile da opasnost nije zanemariva pa su podigle razinu nadzora na gotovo svim ključnim točkama.

Hrvatski su navijači prema dogovoru prvo stigli u zračnu luku Dubrovnik, a zatim su pod zaštitom hrvatske policije krenuli prema granici. Po ulasku u Crnu Goru preuzeli su ih crnogorski policajci i dopratili do Podgorice. U glavni grad došlo je oko 450 navijača u sedam autobusa te u nekoliko kombija i automobila, a konvoj je pratio velik broj policijskih službenika kako bi se spriječili novi incidenti.

Foto: Nova TV

Istodobno je u Podgorici vladalo gotovo opsadno stanje. Policija je od ranog poslijepodneva zatvarala ulice u širem centru i kontrolirala sve prilaze gradu, što je uz kišu izazvalo ozbiljne prometne zastoje. Prema pisanju Gol.hr-a, sigurnosne službe uspjele su spriječiti ulazak pripadnika navijačkih skupina Grobara i Delija, za koje se sumnjalo da žele organizirati sačekušu hrvatskim navijačima. Time je izbjegnut mogući sukob, a situacija je do večernjih sati ostala pod potpunom kontrolom.

Crnogorska policija već je jučer najavila nultu stopu tolerancije na bilo kakve incidente i politizaciju utakmice, što je dodatno potvrdila pratnjom koju je osigurala i za hrvatsku reprezentaciju prilikom dolaska na službenu konferenciju za medije. Unatoč napetoj atmosferi, vlasti poručuju da je jučerašnji napad izoliran slučaj i da poduzimaju sve kako bi večerašnja utakmica protekla mirno.