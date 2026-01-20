Obavijesti

VRATILO IM SE

Srbi pjevali 'Auf Wiedersehen' Nijemcima. Sad im se rukometni svijet smije jer su oni ispali

Piše Domagoj Vugrinović,
Srbi pjevali 'Auf Wiedersehen' Nijemcima. Sad im se rukometni svijet smije jer su oni ispali
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Austriju je do pobjede nad Srbijom predvodio pivot Tobias Wagner sa šest golova, dok su Sebastian Frimmel, Elias Kofler i Mikola Bilik postigli po tri gola

Njemački rukometaši pobjedom nad Španjolskom 34-32 u posljednjoj utakmici skupine A na Europskom prvenstvu izborili su plasman u sljedeću fazu natjecanja kao prvoplasirana momčad skupine. Tim su trijumfom poslali Srbiju kući, dok su iz borbe za medalje ispale i Austrija te Češka.

Uoči završnog kola situacija u skupini bila je krajnje neizvjesna. Austrija je u trećem kolu svladala Srbiju 26-25 u Herningu, čime je zakomplicirala rasplet. Srbija je pobjedom mogla izravno proći dalje, no porazom je sudbinu prepustila utakmici Njemačke i Španjolske. U slučaju poraza Njemačke zatvorio bi se krug triju reprezentacija s po dva boda (Austrija, Njemačka i Srbija), u kojem bi zbog najbolje gol-razlike prošla Srbija. No Nijemci su slavili protiv Španjolaca i osigurali drugi krug.

Austriju je do pobjede nad Srbijom predvodio pivot Tobias Wagner sa šest golova, dok su Sebastian Frimmel, Elias Kofler i Mikola Bilik postigli po tri gola. U srpskim redovima najefikasniji je bio Nemanja Ilić sa šest pogodaka, a Stefan Dodić dodao je četiri.

Njemačka je protiv Španjolske pokazala karakter nakon poraza od Srbije u prethodnom kolu, kada su Srbi preokrenuli za konačnih 30-27 i slavili uz provokativno "Auf Wiedersehen" upućeno Nijemcima. Taj se trenutak kasnije vratio kao bumerang jer su Nijemci pobjedom nad Španjolcima izbacili Srbiju s turnira. Renars Uščins s osam i Julian Köster sa šest pogodaka predvodili su Njemačku, dok je za Španjolsku sedam golova postigao Jan Gurri.

Srpski mediji poraz od Austrije i ispadanje s prvenstva dočekali su s velikim razočaranjem. Isticali su propuštenu priliku za plasman u drugu fazu nakon 14 godina, a dio komentara usmjerili su i na suđenje.

“Njemačka poništila poraz od Srbije i poslala nas kući: Španjolci nam nisu učinili uslugu, propustili smo šansu koju smo čekali 14 godina”, piše SportalInformer je pak izašao s naslovom: "Sada je sve gotovo: Srbija završila nastup na EP, Nijemci sigurni protiv Španjolske". Dodaju kako je njihova reprezentacija igrala protiv Austrijanaca i sudaca. 

