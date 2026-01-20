Srbi pjevali 'Auf Wiedersehen' Nijemcima. Sad im se rukometni svijet smije jer su oni ispali

Njemački rukometaši pobjedom nad Španjolskom 34-32 u posljednjoj utakmici skupine A na Europskom prvenstvu izborili su plasman u sljedeću fazu natjecanja kao prvoplasirana momčad skupine. Tim su trijumfom poslali Srbiju kući, dok su iz borbe za medalje ispale i Austrija te Češka.

Uoči završnog kola situacija u skupini bila je krajnje neizvjesna. Austrija je u trećem kolu svladala Srbiju 26-25 u Herningu, čime je zakomplicirala rasplet. Srbija je pobjedom mogla izravno proći dalje, no porazom je sudbinu prepustila utakmici Njemačke i Španjolske. U slučaju poraza Njemačke zatvorio bi se krug triju reprezentacija s po dva boda (Austrija, Njemačka i Srbija), u kojem bi zbog najbolje gol-razlike prošla Srbija. No Nijemci su slavili protiv Španjolaca i osigurali drugi krug.

Austriju je do pobjede nad Srbijom predvodio pivot Tobias Wagner sa šest golova, dok su Sebastian Frimmel, Elias Kofler i Mikola Bilik postigli po tri gola. U srpskim redovima najefikasniji je bio Nemanja Ilić sa šest pogodaka, a Stefan Dodić dodao je četiri.

Njemačka je protiv Španjolske pokazala karakter nakon poraza od Srbije u prethodnom kolu, kada su Srbi preokrenuli za konačnih 30-27 i slavili uz provokativno "Auf Wiedersehen" upućeno Nijemcima. Taj se trenutak kasnije vratio kao bumerang jer su Nijemci pobjedom nad Španjolcima izbacili Srbiju s turnira. Renars Uščins s osam i Julian Köster sa šest pogodaka predvodili su Njemačku, dok je za Španjolsku sedam golova postigao Jan Gurri.

Srpski mediji poraz od Austrije i ispadanje s prvenstva dočekali su s velikim razočaranjem. Isticali su propuštenu priliku za plasman u drugu fazu nakon 14 godina, a dio komentara usmjerili su i na suđenje.

“Njemačka poništila poraz od Srbije i poslala nas kući: Španjolci nam nisu učinili uslugu, propustili smo šansu koju smo čekali 14 godina”, piše Sportal. Informer je pak izašao s naslovom: "Sada je sve gotovo: Srbija završila nastup na EP, Nijemci sigurni protiv Španjolske". Dodaju kako je njihova reprezentacija igrala protiv Austrijanaca i sudaca.