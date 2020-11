Srbi se podsmjehuju sami sebi: Čak su i Makedonci otišli na EP, a mi u društvu Andore i Malte...

Kapetan Tadić, ja sam rekao sinoć u svom društvu s kojim sam gledao utakmicu, je kao baletan. Tako možeš nonšalantno igrati u Ajaxu, ne u reprezentaciji. On određuje sve, a ništa ne radi, ljut je bio legendarni Stanislav Karasi

<p>Čak ni kada pola Europe ide na Euro, <strong>Srbija </strong>nije među putnicima na kontinentalnu smotru. Nevjerojatno, ali Srbija kao samostalna država još nikada nije ni zaigrala na prvenstvu Europe, a zadnji put <strong>Jugoslavija </strong>je bila 2000. godine u toj konkurenciji.</p><p>"Tko je kriv što Srbija ni poslije 20 godina nije otišla na EP", pitao je svoje čitatelje <a href="https://www.telegraf.rs/sport/fudbal/3262346-ko-je-kriv-sto-srbija-ni-posle-20-godina-ne-ide-na-evropsko-prvenstvo-u-fudbalu" target="_blank"><strong>Telegraf</strong></a>.</p><p>A odgovori su podijeljeni. Praktički identična masa misli da su jednako krivi igrači i izbornik za poraz od Škotske, a tek nešto malo manje krivicu su svalili na Savez. Za ozljede i korona virus (koji je izbacio samo Luku Milivojevića) nitko se nije hvatao.</p><p>Srbija je igrala prije dvije godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, igrala je i 2010. u JAR-u i četiri godine ranije u Njemačkoj, ali kada je o Euru riječ, Srbija je u društvu poput Andore, Cipra, Farskih Otoka, San Marina, Malte, Lihtenštajna, Izraela, Kazahstana, Norveške, Slovenije... Reprezentacija koje ili nikada, odnosno nakon 2000. nisu bile na Euru.</p><p>- Oni su pokazali da nije dobro napravljena reprezentacija, Gudelj je igrao lijevog beka, što je nezamislivo, jedan igrač koji izgara na sredini terena, koji može odgovoriti borbi Škotima, stoji sa strane - komentirao je taktičke postavke legendarni nogometaš Crvene zvezde <strong>Stanislav Karasi </strong>za TV Pink.</p><p>- Drugo, dva igrača koja su u napadu, pogotovo kapetan Tadić, ja sam rekao sinoć u svom društvu s kojim sam gledao utakmicu, je kao baletan. Tako možeš nonšalantno igrati u Ajaxu, ne u reprezentaciji. On određuje sve, a ništa ne radi.</p><p>Male "packe" dobio je i izbornik <strong>Tumbaković. </strong></p><p>- U pravu je Tumbaković kad kaže da je ljut na igrače, ali on je postavio te igrače. Mi smo imali neke živosti tek u nekom trenutku kada je počeo sa zamjenama, kada je ubacio Mladenovića, a Gudelj igrao u sredini. Tako je trebalo od početka - misli Karasi.</p><p>- Očigledno da ovi igrači koji igraju u reprezentaciji ne mogu da igrati s ovim igračima naši jer to su lažne vedete. Oni igraju u svojim klubovima s boljim igračima, zato igraju dobro. Imaju i svoje novinare koji pišu i izmišljaju, to je jedna mašinerija.</p>