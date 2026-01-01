Sretna nova sportska godina! Evo što nas čeka već u siječnju

Dok se većina još oporavlja od novogodišnjeg slavlja, za vrhunske sportaše i njihove navijače nema predaha. Sportska 2026. godina krenula je doslovno sa zvukom zvona koje je označilo ponoć, kada je u Varaždinu startala tradicionalna Novogodišnja utrka, prvo natjecanje u godini. No to je samo zagrijavanje za ono što slijedi u mjesecu koji će biti krcat velikim događajima, s posebnim naglaskom na hrvatske reprezentacije.

Rukometna groznica trese Skandinaviju

Već sredinom siječnja, od 15. siječnja do 1. veljače, sva svjetla bit će uperena prema Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, domaćinima Europskog prvenstva za rukometaše. Hrvatska reprezentacija pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona kreće u novi pohod na jedino zlato koje joj nedostaje u bogatoj riznici. Put neće biti nimalo lak.

Ždrijeb nas je smjestio u zahtjevnu skupinu u Malmöu, gdje nas čekaju domaćin Švedska, uvijek neugodna Nizozemska te Gruzija. Ovo prvenstvo označava i početak novog ciklusa, bez legendi poput Duvnjaka i Karačića, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se pomlađena momčad nositi s najvećim izazovima. Očekivanja su, kao i uvijek, visoka, a cilj je jasan - borba za medalje u završnici koja se igra u danskom Herningu.

"Barakude" u Beogradu napadaju europski tron

Gotovo istovremeno s rukometašima, u akciju kreću i naši vaterpolisti. Europsko prvenstvo održava se od 10. do 25. siječnja u Beogradu, a "barakude" tamo stižu s najvišim ambicijama. Nakon zlata u Splitu 2022. i srebra u Zagrebu 2024. godine, izabranici Ivice Tucka žele nastaviti niz osvajanja medalja.

Smješteni su u skupinu s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom, a pravi izazovi tek slijede u nokaut fazi. Igranje u glavnom gradu Srbije sigurno će predstavljati dodatan motiv, ali i pritisak za jednu od najboljih svjetskih momčadi, koja je navikla nositi se s ulogom favorita.

I klupski nogomet nudi uzbuđenja

Osim reprezentativnih uzbuđenja, siječanj donosi i ključne rasplete u europskim klupskim natjecanjima. Dinamo će odigrati posljednje dvije utakmice ligaške faze Europske lige u kojima će tražiti potvrdu prolaska u nokaut rundu, 22. siječnja protiv FCSB-a u Maksimiru i 29. siječnja protiv Midtjyllanda u Danskoj. Dan poslije je ždrijeb nokaut faze. Njega je već osigurala Rijeka koja će 16. siječnja doznati hoće li u šesnaestini finala Konferencijske lige na ciparsku Omoniju ili poljsku Jagelloniju. Prvak će 20. siječnja nastaviti HNL prekinutom utakmicom protiv Istre u Puli od 16. minute, a prvo redovito novogodišnje kolo igra se od 23. do 25. siječnja, zatvorit će ga fenjeraš Osijek i lider Dinamo na Opus Areni.

Od Australije do Latvije

Siječanj donosi uzbuđenja i za ljubitelje drugih sportova. Teniska sezona tradicionalno počinje na australskom kontinentu, a sve kulminira prvim Grand Slamom sezone, Australian Openom, koji počinje 18. siječnja. U isto vrijeme, od 21. siječnja do 7. veljače, hrvatska futsalska reprezentacija borit će se na Europskom prvenstvu u Latviji i Litvi, tražeći priliku za dokazivanje na velikoj sceni u sportu koji doživljava veliku ekspanziju. U međuvremenu, slijedi najgušći dio skijaške sezone s utrkama za hrvatske asove u Kranjskoj Gori, Madonni, Adelbodenu, Flachauu, Wengenu, Kronplatzu, Kitzbühelu, Špindleruvu Mlynu i Schladmingu.

Siječanj je tek uvertira u sportsku godinu za pamćenje. Nakon bitaka u dvoranama i bazenima, slijede Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo, a kao kruna svega čeka nas ljetna nogometna ludnica na Svjetskom prvenstvu. Nema sumnje, pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom.