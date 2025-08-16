Obavijesti

„Sretno, Skye!“: Nogometna tinejdžerica postala je meta trolova, ali i simbol podrške

Piše Petar Božičević,
Javio se i slavni igrač Liverpoola i današnji stručni komentator Jamie Carragher s porukom "Sretno, Skye", a možda i najveću podršku izrazila joj je nogometna organizacija Team Grassroots

Kada je nogometašica Skye Stout (16) potpisala ugovor sa škotskim Kilmarnockom, trebao je to biti najsretniji dan u njezinu životu. Međutim, pretvorio se u pravu noćnu moru nakon što su se brojni internetski "ratnici" počeli izrugivati 16-godišnjakinji zbog akni na licu. Klub je objavu o potpisivanju igračice morao ukloniti s društvenih mreža, a potom su u obranu Skye stali mnogi iz svijeta nogometa.

Javio se i slavni igrač Liverpoola i današnji stručni komentator Jamie Carragher s porukom "Sretno, Skye", a možda i najveću podršku izrazila joj je nogometna organizacija Team Grassroots. 

"Šaljemo ljubav i podršku za 16-godišnju Skye Stout iz Škotske. Nemoj dopustiti da neuki nasilnici pobijede", napisali su na X-u, između ostalog. 

Podršku za mladu škotsku igračicu uputio je i bivši premijer Škotsek Humza Yousaf koji je internetske trolove nazvao "jadnima" i dodao:

"Skye Stout upravo je potpisala za Kilmarnock, a sa 16 godina već je postigla više nego što će njezini trolovi ikada postići. Zamislite da ste odrasli muškarac koji vrijeđa 16-godišnjakinju? Kakav jadan, patetičan i nesretan život ti trolovi vode". 

Javilo se i mnoštvo drugih aktera uključenih u nogomet, kao i navijača koji su izrazili podršku za Skye, a na kraju se javila i sama nogometašica.

- Pustit ću da moja igra govori. 

