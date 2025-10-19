Srušio ‘kralja Njemačke’ usred Kölna: 'Mislio sam da će ovako završiti, ali nisam htio govoriti'

Da se snima film o Ivici ‘Terroru’ Truščeku (42, 45-39), Rocky bi izgledao kao lik iz Disneyjevih crtanih filmova. Riječi su to trenera zagrebačkog American Top Teama, Luke Jelčića, o legendarnom hrvatskom borcu, koji je u 84. profesionalnom MMA meču u karijeri pred 20.000 Nijemaca u Kölnu na OKTAGON 78 eventu pobijedio “kralja Njemačke” Christiana Eckerlina (38, 17-8) razornim laktovima u parteru u prvoj rundi.

Prvi put u povijesti Njemačke MMA meč prenosio se uživo na državnoj televiziji, a Ivica im je opasno pokvario planove. Golemi je favorit prema kladionicama bio Eckerlin, koeficijent na njegovu pobjedu bio je 1,17, dok je na pobjedu Ivice kvota bila velikih 4,75. Također, već su na TV programu objavili kako nakon prijenosa meča slijedi dokumentarni film o MMA obitelji Eckerlin, ali borac iz maloga mjesta na sjeverozapadu Hrvatske, Orehovca nedaleko Križevaca, utišao je veliku Lanxess Arenu.

- Mislio sam da će biti otprilike ovako, ali nisam imao m*da govoriti o ovome da se nešto ne zezne. Kralj Njemačke? Osjećam se kao kralj Orehovca, a ne kralj Njemačke, ha, ha. Ali dobar je osjećaj, Kako sam rekao, kad bude tišina u dvorani, onda ću ja moći malo pokazati kao ‘da vas čujem’, kao pravi ser***a, ha, ha - rekao nam je dobro raspoloženi Trušček nakon meča.

Kako doznajemo, Nijemci su se dobrano potrudili da Ivici što više otežaju sam meč i sve što ide prije toga, ali hrvatska legenda je sve to odradila sa smiješkom na licu i bez pogovora. Prvo mu se slučajno “izgubila prtljaga” u kojoj su bile i neke stvari potrebne za skidanje kilograma prije vage, a treba istaknuti da su mu kupili avionsku kartu dan prije vage što se u velikim organizacijama, što OKTAGON tvrdi da jest, ne smije događati, pogotovo za borce iz glavnog meča večeri. Nije to uznemirilo Ivicu, bio je točan na vagi, a sve se nastavilo i prije meča. Dulje su ga zadržavali na poprilično rigoroznim provjerama, nije bilo ni riječi o stavljanju tetovaža sponzora na tijelo, već su se suci sjetili petnaestak minuta prije meča da to nije dopušteno pa je trener skidao privremene tetovaže s acetonom i ručnikom.

Zlobnici bi rekli da su radili sve da se Ivica omete, čak i ne zagrije na vrijeme, ali Ivica je sve “otresao” lagano, kao i “kralja Njemačke” u kavezu, a sam mu je Eckerlin nakon meča zahvalio na svemu i rekao kako “jednostavno nije mogao ništa”. Veliko je to priznanje Truščeku koji se u karijeri borio doslovno posvuda, od prvih evenata u podrumima u Dubravi, preko Ingušetije u Rusiji, pa sve do pulske i zagrebačke Arene. Nema gdje se nije borio. A ne misli ni stati, iskoristio je priliku i da napravi reklamu “svojoj” organizaciji u programu uživo. Možemo reći da je u potpunosti izdominirao.

- Kad se vidimo idući put? U veljači u Münchenu - rekao je Ivica nakon velike pobjede, dobio pljesak publike, a onda shvatio da je zaboravio reći ključnu informaciju pa se vratio do mikrofona i poentirao:

- Na FNC-u!

Najavio je tako event Fight Nation Championshipa pod brojem 27, koji će se održati 27. veljače u SAP Areni u ponosu Bavarske. 