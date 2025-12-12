Stati na loptu i priznati, Dinamo više nije u 2. europskom rangu kvalitete. Slijedi krv, znoj i suze

Padali su na Maksimiru Milan i Tottenham, vodila se ozbiljna borba s Real Madridom i Manchester Cityjem, ali sve je to ostao samo jedan lijepi dio povijesti. Vremena se mijenjaju, promijenilo se i vodstvo Dinama, gotovo cijela svlačionica, ostali su uz klub vjerni navijači, ali bez obzira na to koliko Bad Blue Boysi i svi ostali koji zdušno navijaju za Dinamo daju besprijekornu podršku s tribina, kroz neke se stvari jednostavno mora proći. Shvatili smo, zagrebački klub više ne izaziva strah u Europi. Respekt zbog prijašnjih rezultata da, ali one priče da se neko mora bojati dolaska na Maksimir, ta je priča sad samo dio prošlosti.

Nova uprava na čelu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom posložila je klub 'po svom štihu', a 'veliki vođa' posložio je i svlačionicu kako je mislio da je najbolje, i što se tiče igrača i što se tiče stožera. Sad više nije ni tajna da je on imao viziju za određene igrače kao i za tih famoznih 4-3-3 koje Dinamo forsira ove sezone, a mnogo smo puta čuli da valjda 'Zvone nekog vraga zna nakon svega što je prošao'. Milan, UEFA, nogometno znanje i iskustvo sigurno nisu upitni, ali mnogi veliki igrači nisu postali veliki treneri.

Pokretanje videa... 01:02 Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell

Mario Kovačević i nije bio neki izvanserijski igrač, u današnjem svijetu bi se za veznjaka poput njega iskoristio izraz 'zahvalan'. Ali zato je kroz godine pokazao da je izvanserijski dobar trener, iza njega su ostale dobre momčadi, a Dinamo je svakako najveći izazov njegove karijere. I nosi se s tim najbolje što može, nije najspretniji u izjavama, ali radi sigurno najbolje što može i pokušava se dokazati na velikoj sceni. Kaže neke stvari koje ljudi ne bi htjeli čuti, poput spomenute doselekcije, a očito je svjestan da ni on ni stožer nisu u prvoj 'selekciji' možda pronašli najbolje.

Vidjeli smo to na primjeru Marka Solde i Frana Topića koji su sad postali izravni konkurenti za početnih 11, a možda je i trebalo to toliko spominjano vrijeme koje će trebati da se ova momčad uklopi. Ima tu nekoliko iskusnijih pojedinaca poput Josipa Mišića, Mihe Zajca, Scotta McKenne, ali većinu momčadi tvore mladi igrači koji u životu uglavnom nisu osvojili ništa, autoritet na terenu tek trebaju izgraditi, a mogli bi kroz par godina izrasti u zvijezde. Baš kao i trener koji ih vodi, napravio je dosta u karijeri, ali Dinamo je baš druga dimenzija za sve to. I zato će biti potrebno proći kroz muku, neće ovo biti lagana sezona.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Možda je long shot i daleka usporedba, ali i Pepu Guardioli je u Manchester Cityju trebala cijela sezona da stvari sjednu na svoje mjesto s puno većom kvalitetom i puno većim budžetom, a trebat će i Kovačeviću. Ili kome god tko sjedne na klupu nakon njega, ovo stanje se neće promijeniti preko noći. Dok su svi ostali rapidno rasli, Španjolci, Francuzi, klubovi koji su danas space shuttle za Dinamo... Da, umijmo se, Lille i Betis su trenutačno europski velikani što se nogometnog smisla tiče, a o nekim top top klubovima spomenutima na početku teksta ne treba ni previše govoriti.

Hrvatski nogomet nije otišao u korak s Europom, a samim time je 'potegnuo' i Dinamo. Spominje se i smjena trenera, pa možemo povući usporedbu da je na klupi Dinama bio trofejni, opjevani i iskusni Manuel Pellegrini, a na klupi Betisa Mario Kovačević kojeg mnogi smatraju problemom, ruku na srce, pobijedio bi Betis. U deset od deset utakmica, u svim scenarijima. Teško je to pojmiti nakon svega, ali 'modri' se sad moraju boriti s Malmom i Maccabijem, što su već napravili, a na kraju krajeva s FCSB-om koji tek stiže i Midtjylland koji je trenutačno isto na višoj razini od Dinama, ali kao ajde, Danci...

Winston Churchill obećao je krv, znoj i suze britanskim vojnicima u počecima Drugog svjetskog rata pa je od njih stvorio pobjedničku vojsku. Obećali su to Boban i Kovačević, a bome i isporučili navijačima, dok će igrači morati proći još dosta tih ciklusa jer Dinamo više ne sije strah Europom. Niti će još neko vrijeme.