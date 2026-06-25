Stigla kazna za najgori faul Mundijala. Evo koliko neće igrati kostolomac Madibo

Katarski veznjak Madibo kažnjen je s pet utakmica neigranja nakon ozljede Konea, objavio je Fabrizio Romano.

- Ismael Kone izbivat će s terena pet mjeseci nakon tog starta, zbog čega je FIFA odlučila kazniti Madiba s 5 utakmica suspenzije, unatoč tome što se ispričao - dodao je Romano. Madibo je u 54. minuti startao na lijevu nogu 24-godišnjeg Kanađanina, koji je odmah pao na travnjak i uhvatio se za ozlijeđeno mjesto.

Teška ozljeda dogodila se u utakmici drugog kola između Kanade i Katara u Vancouveru. Madibo je još dobro prošao, jer ima igrača kojima je Fifa doživotno zabranila igranje.

Foto: Albert Gea

Indonežanin Mursyid Effendi je 1998. doživotno suspendiran jer je namjerno zabio autogol protiv Tajlanda kako bi njegova reprezentacija izbjegla jačeg protivnika u idućem krugu.

Čileanski vratar Roberto Rojas je 1989. na Maracani protiv Brazila lažirao da ga je pogodila baklja s tribina. Sakrio je žilet u rukavicu i sam sebi razrezao čelo kako bi utakmica bila prekinuta. FIFA je otkrila prevaru, Brazilu dodijelila pobjedu, Čile izbacila sa SP-a 1994., a Rojasa doživotno suspendirala iz nogometa (kazna mu je ukinuta tek 2001. godine).

Maradona se 94. u SAD-u našao na udaru Fife. Krovna organizacuja je 'Malog zelenog' susprendirala na 15 mjeseci jer je bio pozitivan na efedrin.

Luis Suarez je 2014. ugrizao talijanskog braniča Giorgija Chiellinija, FIFA ga je kaznila s 9 međunarodnih utakmica i čak 4 mjeseca potpune zabrane obavljanja bilo kakve nogometne aktivnosti (nije smio ni trenirati s klubom niti ući na stadion).

ZDS

Nakon plasmana Hrvatske na SP 2014. godine, Šimunić je uzeo mikrofon na Maksimiru i s navijačima skandirao "Za dom spremni". FIFA je to okarakterizirala kao diskriminirajuće ponašanje te mu odrezala 10 utakmica suspenzije.