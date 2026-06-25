Obavijesti

Sport

Komentari 1
SUSPENZIJA IGRANJA

Stigla kazna za najgori faul Mundijala. Evo koliko neće igrati kostolomac Madibo

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Stigla kazna za najgori faul Mundijala. Evo koliko neće igrati kostolomac Madibo
2
Foto: Albert Gea

Teška ozljeda dogodila se u utakmici drugog kola između Kanade i Katara u Vancouveru

Admiral

Katarski veznjak Madibo kažnjen je s pet utakmica neigranja nakon ozljede Konea, objavio je Fabrizio Romano.

 - Ismael Kone izbivat će s terena pet mjeseci nakon tog starta, zbog čega je FIFA odlučila kazniti Madiba s 5 utakmica suspenzije, unatoč tome što se ispričao - dodao je Romano. Madibo je u 54. minuti startao na lijevu nogu 24-godišnjeg Kanađanina, koji je odmah pao na travnjak i uhvatio se za ozlijeđeno mjesto. 

Teška ozljeda dogodila se u utakmici drugog kola između Kanade i Katara u Vancouveru. Madibo je još dobro prošao, jer ima igrača kojima je Fifa doživotno zabranila igranje.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Canada
Foto: Albert Gea

Indonežanin Mursyid Effendi je 1998. doživotno suspendiran jer je namjerno zabio autogol protiv Tajlanda kako bi njegova reprezentacija izbjegla jačeg protivnika u idućem krugu.

Čileanski vratar Roberto Rojas je 1989. na Maracani protiv Brazila lažirao da ga je pogodila baklja s tribina. Sakrio je žilet u rukavicu i sam sebi razrezao čelo kako bi utakmica bila prekinuta. FIFA je otkrila prevaru, Brazilu dodijelila pobjedu, Čile izbacila sa SP-a 1994., a Rojasa doživotno suspendirala iz nogometa (kazna mu je ukinuta tek 2001. godine).

NIJE BILO POMOĆI Kanađaninu je nakon stravičnog loma pomogao ovaj misteriozni predmet! Evo o čemu je riječ
Kanađaninu je nakon stravičnog loma pomogao ovaj misteriozni predmet! Evo o čemu je riječ

Maradona se 94. u SAD-u našao na udaru Fife. Krovna organizacuja je 'Malog zelenog' susprendirala na 15 mjeseci jer je bio pozitivan na efedrin.

Luis Suarez je 2014. ugrizao talijanskog braniča Giorgija Chiellinija, FIFA ga je kaznila s 9 međunarodnih utakmica i čak 4 mjeseca potpune zabrane obavljanja bilo kakve nogometne aktivnosti (nije smio ni trenirati s klubom niti ući na stadion).

ZDS

Nakon plasmana Hrvatske na SP 2014. godine, Šimunić je uzeo mikrofon na Maksimiru i s navijačima skandirao "Za dom spremni". FIFA je to okarakterizirala kao diskriminirajuće ponašanje te mu odrezala 10 utakmica suspenzije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: United će u lov na zvijezdu Reala, a bivši trener Rijeke Sanchez ima novi posao
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: United će u lov na zvijezdu Reala, a bivši trener Rijeke Sanchez ima novi posao

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
VIDEO BiH - Katar 3-1: Susjedi koračić od nokaut-faze SP-a!
ZASLUŽENA POBJEDA

VIDEO BiH - Katar 3-1: Susjedi koračić od nokaut-faze SP-a!

Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3-1 i osigurala treće mjesto u grupi B. Na drugoj utakmici, Švicarska je slavila 2-1 protiv jednog od domaćina, Kanade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026