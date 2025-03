Štimac: Gattuso je imao veliku sreću da ja nisam bio tamo. Ne bi mu nitko sastavio taj prst!

To što je Gattuso napravio ne priliči mu kao svjetskom prvaku, treneru Hajduka i strancu u ovoj zemlji, mišljenje je Igora Štimca o incidentu koji se dogodio između trenera Hajduka Gennara Gattusa i komentatora MaxSport televizije, Joška Jeličića.

Podsjetimo, incident se dogodio tijekom prijenosa uživo neposredno nakon završetka Jadranskog derbija, koji je završio 3-0 za Rijeku. Gattuso se rukovao s voditeljicom emisije Valentinom Miletić i komentatorom Hrvojem Vejićem, ali ruku nije pružio i Jeličiću.

Legenda Hajduka Igor Štimac (57) gostovao je u epizodi Podcasta inkubator, u kojem se između brojnih tema dotaknuo i incidenta između Talijana i Jeličića, njegovog vjenčanog kuma i odličnog prijatelja.

- Iako sam vjenčani kum i jako smo dobri prijatelji, nemam razloga biti subjektivan. To što je Gattuso napravio ne priliči mu kao svjetskom prvaku, treneru Hajduka i strancu u ovoj zemlji. Bez obzira na Joškov cinizam i komentiranje, koje je besprijekorno, možemo analizirati sve što je on rekao, tu nema ni trunke laži, gađa u stotu - rekao je Štimac i nastavio...

- I televiziji to očito odgovara, radi to perfektno, možda nekad malo pretjera. Što je Gattuso donio Hajduku za novac koji prima, do jučer je bio prvi? Jesmo li toliko spustili kriterij? Dok ne dođemo u fazu da Hajduk, Dinamo, Rijeka i Osijek inzistiraju na igri, naša liga neće ići dobrim smjerom. To mora biti prioritet za svakog trenera koji će biti na čelu tih klubova. Oni ih dobro plaćaju i tu nema pardona.

Bivši izbornik Hrvatske i Indije uvjeren je kako Hajduk neće biti prvak ni u ovoj sezoni i tvrdi kako Hajduk posebno tretira Gattusa.

- Koliko bi nas Hrvata Hajduk smijenio da imamo igru kao što ima Gattuso? Gleda mu se kroz prste cijelo vrijeme. Ja nisam jednom Baki Sliškoviću pogledao kroz prste iako je bio prvi jer nije imao igru. Nažalost, Hajduk neće biti prvi ni ove godine. To sam rekao i prije šest mjeseci i prije godinu dana, kad je bio jesenski prvak. Jer način na koji se radi i sportska politika kluba ne daju tu uvjerljivost koja je nužna niti nude potreban kadar da budeš prvak - poručio je Štimac.

Štimac nije birao riječi, smatra kako si je Gattuso previše dao za pravo i kako je zaslužio kaznu zbog ispada.

- Da je Hajduk prava institucija, taj Gattuso bi danas bio kažnjen. Predsjednik i uprava moraju se izdići iznad ovakvih situacija, on je smije sramotiti ugled kluba. Ne smije davati sebi za pravo tako se ponašati dok tako loše njegova momčad igra, kad u ključnoj utakmici protiv direktnog konkurenta za naslov ne napravi ništa. Izađeš tamo ko jedna stvar, ne pružiš ništa, nemaš povezana kretanja, nemaš kombinatoriku, nemaš ništa. Nekoliko igrača kontinuirano igra van prirodnih pozicija i još se usudiš doći u studio i prijetiti. On je imao sreću da ja jučer nisam bio tamo. Veliku sreću. Ne bi mu dobro bilo. Ne bi mu sastavio prst nitko! Iskočilo bi iz ovih okvira, ali ja to ne bih otrpio. Jeličiću svaka čast. Dobro je i za njega da se suzdržao - rekao je Štimac.

Nije "poštedio" ni sportskog direktora Francoisa Vitalija...

- Gdje je taj čovjek? Nitko ga nije vidio, što je napravio, za što je on doveden? Nikola Kalinić je brzo shvatio kakvi beskičmenjaci vode Hajduk i kako klub funkcionira, i časno je otišao jer je čestit momak. Treba ogoliti neke stvari. Pojedinci iz Torcide su u simbiozi s onima koji upravljaju Našim Hajdukom i drže tu priču na površini iako već 20 godina, ili otkad su oni zasjeli na čelo kluba, nema nikakvih rezultata. Troše se enormne količine novca, legitimnim kanalima se novac razlijeva na sve strane, a rezultata nema. Basnoslovno se plaća igrače, a rezultata nema. Kad je Hajduk zadnji put imao trenera koji toliko zarađuje? A što je donio? Još imaš pravo upirati prstom i prijetiti nekome tko komentira tvoje utakmice?

Štimac tvrdi kako ga svakog dana ljudi na ulicama Splita zaustavljaju i traže da se vrati u klub. Dodaje da se ljudi koji ga ne vole noću kreću ulicama "i nose kapuljače na glavi".

- U moje vrijeme su igrači bili na prvom mjestu, ne navijači. Danas su navijači na prvom mjestu, oni ih postrojavaju, pozivaju na raport. Živim u Splitu, djelujem i krećem se. Svaki dan nebrojeno ljudi me zove i viče "Štimac, vrati se više, rastjeraj onu gubu i dovedi stvari u red!". Ne znam kad sam zadnji puta čuo loš povik. Ti što mene ne vole izlaze noću i bave se drugim poslom. Oni nose kapuljače na glavi i trebaju se sakrivati, ne znam iz kojeg razloga. To su isti oni koji su stali pred vrata kad sam na legitiman način trebao nazočiti skupštini Hajduka pa su me fizički spriječili da uđem i postavim konkretna pitanja. Dakle, oni se boje pitanja! - zaključuje Štimac.

Smatra kako je Rakitića "možda prebacilo" okruženje u kojem se nalazi nakon komentara bivšeg "vatrenog" o suđenju u HNL-u.

- Čudno. Nije on taj tip momka, nikad to nismo doživjeli od njega. Ne tako davno je hvalospjeve pričao i HNL-u, čitao sam to. E sad odjednom ne valja. Okruženje dosta utječe na mišljenje tih momaka. Zatrovanost i subjektivnost u kojoj se sve smatra urotom i nečime što je upereno protiv Hajduka. I to te odvede u subjektivnu stranu. Jedino ga je to moglo prebaciti. Kad analiziraš utakmicu, tu nema ništa sporno. Skomina je rekao da je po jedan penal uskraćen Hajduku i Rijeci, komisija kaže da nije. Upitno je koliko je Ivan potpao pod utjecaj okruženja u Splitu - rekao je Štimac i zaključio...

- Nema više povika "uprava odlazi" bez obzira koliko loše uprave bile, ali doći će to sve na vidjelo. Dugovi su ogromni, a Hajduk više nije udruga građana nego trgovačko društvo. Za Hajduk je možda bolje da ove godine ne osvoji prvenstvo jer koliko bonusa imaju ovi što sebe zovu upravom za osvajanje prvenstva, pa igrači, pa sve to skupa, a nikakav priljev sredstava. Ova momčad ne može nikoga pobijediti u europskoj utakmici, ne može nikud stići. To bi bili samo dodatni troškovi za klub koji je već u velikim dugovima. Bolje im je da se mole da ne budu prvi.