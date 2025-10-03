Obavijesti

Štimac i Zrinjski u problemima: Velež i Sarajevo su ih prijavili!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Igor Štimac svjedočio na suđenju braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Bh. klubovi traže da Štimac bude kažnjen u skladu s pravilnikom Nogometnog saveza BiH, ali i međunarodnih nogometnih organizacija

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac (58) našao se u problemima. Naime, bosanskohercegovački portal SportSport doznao je kako je protiv Štimca pokrenut disciplinski postupak, kao i protiv njegovog kluba HŠK Zrinjskog. Podsjetimo, Štimac i Zrinjski ostvarili su uvjerljivu pobjedu u prvom kolu Konferencijske lige, slavili su 5-0 i zauzeli vrh ljestvice.

Međutim, Štimac se 30. rujna oglasio putem Facebooka, a njegova je objava podigla prašinu u bh. nogometu. SportSport piše kako su prijavu protiv hrvatskog stručnjaka uručili Velež, Sarajevo, ali i još neki bh. klubovi.

Mostar: Konferencija za medije novog trenera HSK Zrinjski, Igora Štimca
Mostar: Konferencija za medije novog trenera HSK Zrinjski, Igora Štimca | Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL

Bh. klubovi traže da Štimac bude kažnjen u skladu s pravilnikom Nogometnog saveza BiH, ali i međunarodnih nogometnih organizacija. Štimac je u objavi na Facebooku pružio podršku Mostovom saborskom zastupniku, Marinu Miletiću.

VELIKA POBJEDA VIDEO Štimac i Zrinjski srušili rivala u derbiju. Navijači Veleža tražili igrače da skinu dresove
VIDEO Štimac i Zrinjski srušili rivala u derbiju. Navijači Veleža tražili igrače da skinu dresove

U spornoj objavi na Facebooku, Štimac se dotaknuo mnogih tema, od priznanja Palestine, atentata na Charlieja Kirka i urlik 'Za dom spremni'. 

OSTALO

