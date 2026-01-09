Obavijesti

Sport

Komentari 0
BEZ KOMPROMISA

Štimac izvadio metlu: Riješio se petorice uoči priprema Zrinjskog

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Štimac izvadio metlu: Riješio se petorice uoči priprema Zrinjskog
2
Foto: Denis Kapetanovic

Uz smijeh je najavio kako će prvi trening igrači 'odraditi grudanjem i pravljenjem snjegovića', jer se i kamp u Međugorju zabijelio.  Najavio je i pojačanja

Admiral

Redove Zrinjskog iz Mostara, aktualnog nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine kojega vodi Igor Štimac, napustilo je ili je otišlo na posudbu petorica igrača na početku priprema za nastavak proljetnog dijela natjecanja, koje su započele u petak u Međugorju.

Kako su potvrdili na službenoj internetskoj stranici kluba Vitalie Damascan, Jakov Pranjić, Ilija Mašić, Ante Sušak i Mihajlo Ševa neće biti dio igračkog kadra u proljetnom nastavku kada Zrinjski nastavlja natjecanja na tri fronta, domaćem prvenstvu i kupu, te Konferencijskoj ligi. Uz to predviđen je i susret Superkupa protiv Sarajeva.

SLAVLJE NAKON DERBIJA VIDEO Igrači Zrinjskog u transu pjevaju, a euforični Štimac viče: 'Šef časti, navalite na pivu!'
VIDEO Igrači Zrinjskog u transu pjevaju, a euforični Štimac viče: 'Šef časti, navalite na pivu!'

Moldavski reprezentativac Vitalie Damascan potpisao je za izraelski Maccabi Benei Reineh, Ante Sušak i Mihajlo Ševa otišli su na posudbe u Rudeš, odnosno Laktaši. Hrvatski krilni napadač Jakov Pranjić će prema medijskim najavama u slovensko Celje, dok nije obznanjeno gdje će stoper Ilija Mašić. Na početku priprema izostali su Darko Velkovski, Ivan Posavec, Slobodan Jakovljević i napadač Nemanja Bilbija.

Banja Luka: Derbi polusezone WWin Premijer lige BiH Borac i Zrinjski
Banja Luka: Derbi polusezone WWin Premijer lige BiH Borac i Zrinjski | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Trener Štimac je u izjavi za Youtube kanal Zrinjskog izjavio da klub očekuje velika iskušenja, te da su visoka očekivanja.

PODIGAO PRAŠINU U BIH Štimac pozirao u jakni s grbom Herceg-Bosne i znakom HOS-a
Štimac pozirao u jakni s grbom Herceg-Bosne i znakom HOS-a

“Čvrsto vjerujemo u aktualni kadar. Ozljede su sanirane u najvećem dijelu”, rekao je Štimac. Uz smijeh je najavio kako će prvi trening igrači 'odraditi grudanjem i pravljenjem snjegovića', jer se i kamp u Međugorju zabijelio.  Najavio je kako se očekuje da se momčadi priključi nekoliko pojačanja sljedećih dana ne otkrivajući o kojim imenima je riječ. Sljedećeg tjedna Zrinjski će doznati i protivnika u nokaut fazi natjecanja Konferencijske lige.

Mostar: Šesto kolo UEFA Konferencijske lige, HŠK Zrinjski - SK Rapid
Foto: Denis Kapetanovic

Zrinjski može u play‑offu Konferencijske lige 2025/26. igrati protiv švicarske Lausanne ili Crystal Palacea, a ždrijeb za ovu fazu natjecanja održat će se 16. siječnja u švicarskom Nyonu.

Ako prođe, Zrinjski bi u osmini finala mogao igrati protiv ciparskog AEK-a iz Larnaca ili njemačkog Mainza s kojim se susreo u skupini kada je poražen s 0-1. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Zvijezda Cityja još ne želi razmišljati o odlasku
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvijezda Cityja još ne želi razmišljati o odlasku

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026