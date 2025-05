'Štimac je izašao s miss Čilea, i Boban s njim. Izbornik ih je htio otjerati, ali spriječio sam ga'

Milan Pavlović (57), legendarni igrač Željezničara s kraja 1980-ih i kapetan mlade reprezentacije SFRJ koja je 1987. postala svjetski U-20 prvak u Čileu, za podcast (IN)Direkt portala Oslobođenje prisjetio se bogate karijere, puta do zlatne medalje i dramatične situacije koja je značajno mogla umanjiti šanse te talentirane generacije da osvoji svjetski naslov.

- Otišli smo bez mnogo očekivanja. U Čileu smo imali fantastičan doček, naši ljudi su nam omogućili da se osjećamo kao doma. A nakon prvih nekoliko utakmica bili smo i zvijezde, djevojke su vrištale kad bi Zvonimir Boban izašao pred hotel, Igor Štimac je bio s miss Čilea. Bili su kao Beatlesi... Zvone je bio moj cimer i jednu večer smo išli u apoteku da nabavimo vitamine. Kad smo izašli djevojke su čekale i jedna ga je poljubila u obraz. Jurili smo nazad u hotel - prisjetio se Pavlović uzbudljivih dana 'zlatne' generacije. Nakon uvodnih pobjeda i fantastičnih igara, međutim, situacija je malo i eskalirala.

- Bilo je to nakon pobjede protiv Brazila. Zvone i Igor Štimac su jednu večer malo 'zalutali', izašli van. Vjerujte mi, i ja bi izašao da me čekala miss Čilea. Žuti (Prosinečki) došao je u moju sobu i htio zapaliti, ali iz poštovanja prema meni je ipak otišao u svoju sobu. Ali negdje oko pola dvanaest, kuca mi netko na vrata: Selektor Mirko Jozić i trener Mirsad Fazlagić i pitaju gdje su Zvone i Igor. Rekao sam da ne znam, sjedili su sa mnom sat vremena i čekali ih, a onda su rekli da se nađemo na kavi ujutro u osam. Ujutro su me kao kapetana posjeli i rekli da su odlučili da Boban i Štimac uzmu putovnice i idu natrag za Jugoslaviju. Ja sam odgovorio da ako idu oni, idem i ja. Uznemirili su se, a ja sam tad zatražio papir da potpišem da ćemo biti prvaci svijeta ako njih dvojica ostanu. Bio sam toliko siguran u to, oni su bili važne karike. Tako je i bilo, pa su me mediji prozvali prorokom - prepričao je Pavlović.

'Čileanci' su do naslova svjetskih prvaka stigli pobjedama u skupini nad domaćinom Čileom 4:2 (Boban, Štimac, Šuker 2), Australijom 4:0 (Šuker 2, Brnović, Boban), Togom 4:1 (Mijatović 2, Zirojević, Šuker). U četvrtfinalu su izbacili Brazil 2:1 (Mijatović, Prosinečki), u polufinalu Istočnu Njemačku 2:1 (Štimac, Šuker), te u finalu Zapadnu Njemačku. Nakon 1:1 u regularnom vremenu (strijelac Boban), Jugoslavija je bila bolja na jedanaesterce 5:4 (Pavličić, Šuker, Brnović, Zirojević, Boban).

Od hrvatskih igrača zlatnu medalju su osvojili Tomislav Piplica, Dubravko Pavličić, Robert Jarni, Igor Štimac, Zvonimir Boban, Robert Prosinečki i Davor Šuker te izbornik Mirko Jozić. Uz njih tu su bili Dragoje Leković, Branko Brnović, Slavoljub Janković, Zoran Mijucić, Milan Pavlović (kapetan), Predrag Mijatović, Gordan Petrić, Pero Škorić, Dejan Antonić, Slaviša Đurković, Ranko Zirojević.

Nakon nogometne karijere koju je završio u Grčkoj, Milan Pavlović se prihvatio trenerskog posla, rada s mladima a radio je i kao FIFA instruktor. Cijeli podcast možete poslušati OVDJE.