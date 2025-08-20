Štimac najavio utakmicu sezone za Zrinjski: Utrecht čeka pakao

Trener HŠK Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac poručio je uoči prve utakmice zadnjeg, 4. pretkola Europske lige protiv nizozemskog Utrechta kako protivnike u Mostaru čeka "pakao od prve minute".

- Ovo je naš teren i naša kuća. Nećemo mijenjati svoju igru spram nikoga. Neka oni budu svjesni da ih čeka pakao od prve minute, bez obzira tko su, što su, odakle dolaze - naglasio je Štimac.

Trener Zrinjskog dodao je kako njegova momčad želi igrati Europsku ligu:

- Želja nam je ostvariti što bolji rezultat, samim time i plasirati se u Europsku ligu - rekao je.

Ipak, Štimac je istaknuo kako Utrecht ima ulogu favorita.

- Naravno da imaju ulogu velikog favorita u ovim ogledima. Radi se o respektabilnoj momčadi koja ima kvalitetu i iskustvo - zaključio je.

Prvi susret Zrinjskog i Utrechta igra se u četvrtak s početkom u 20 sati u Mostaru, a neovisno o ishodu dvomeča mostarski klub već je osigurao europsku jesen.