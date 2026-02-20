Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON REMIJA

Štimac pohvalio mladog igrača i preporučio ga izborniku Daliću

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Štimac pohvalio mladog igrača i preporučio ga izborniku Daliću
3
Foto: Profimedia

Radi se o Duji Dujmoviću, mladom 22-godišnjem stoperu Zrinjskog. Igra na deficitarnoj poziciji, tehnički je potkovan, odličan u skoku, miran na lopti - rekao je Igor Štimac nakon utakmice protiv Crystal Palacea

Admiral

Zrinjski iz Mostara je u prvoj utakmici doigravanja za nokaut fazu Konferencijske lige iznenađujuće izvukao remi protiv favoriziranog Crystal Palacea. Gosti su poveli u 43. minuti preko Ismaila Sarra, a za izjednačenje i konačnih 1-1 zabio je Karlo Abramović u 55. minuti.

- Ponosan sam na igrače, na publiku i na cijeli ambijent. Hvala našim navijačima, ali i Englezima. Sretan sam, ali sada se moramo okrenuti poslu koji je pred nama - izjavio je Igor Štimac nakon utakmice. 

EUROPSKI AMBIJENT? Englezi su šokirani prizorom u Mostaru: 'Stavit će nas u kavez'
Englezi su šokirani prizorom u Mostaru: 'Stavit će nas u kavez'

Štimac je nakon utakmice pohvalio jednog igrača čiju je igru posebno istaknuo. Radi se o Duji Dujmoviću, mladom 22-godišnjem stoperu Zrinjskog kojeg je preporučio izborniku hrvatske nogometne reprezentacije.

- Preporučio sam Duju Zlatku Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, tehnički je potkovan, odličan u skoku, miran na lopti i ima srce. Savjetovao sam mu da ostane, bude strpljiv i skuplja iskustvo. Bit će vremena za velike transfere. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko ponuda - istaknuo je. 

KOMENTAR Zrinjski je za Engleze egzotika, poput Starog mosta, ali tresli su se u Mostaru do zadnje minute
Zrinjski je za Engleze egzotika, poput Starog mosta, ali tresli su se u Mostaru do zadnje minute

Dujmović je rođen u Splitu. Nogometni put započeo je u Solinu, nakon čega je njegov talent prepoznala Rijeka. Kao član riječke akademije skupljao je iskustvo u mlađim uzrastima, a sezonu i pol je igrao u Šibeniku. U dresu Šibenika upisao je četiri nastupa u HNL-u. U siječnju prošle godine vratio se u Rijeku i nakon samo jednog nastupa otišao u Zrinjski. Do sada je skupio 36 nastupa, od čega ove sezone devet u europskim natjecanjima. Ugovor u Zrinjskom vrijedi mu do ljeta 2027., a Transfermart njegovu vrijednost procjenjuje na 400 tisuća eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!
VIŠE NIJE STRUČNI KOMENTATOR

Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!

S obzirom na pravne radnje koje su pokrenute protiv sportskog komentatora Joška Jeličića odlučili smo zaustaviti našu poslovnu suradnju, javili su. Tako više neće biti u emisijama MAXSporta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026