Štimac pohvalio mladog igrača i preporučio ga izborniku Daliću

Zrinjski iz Mostara je u prvoj utakmici doigravanja za nokaut fazu Konferencijske lige iznenađujuće izvukao remi protiv favoriziranog Crystal Palacea. Gosti su poveli u 43. minuti preko Ismaila Sarra, a za izjednačenje i konačnih 1-1 zabio je Karlo Abramović u 55. minuti.

- Ponosan sam na igrače, na publiku i na cijeli ambijent. Hvala našim navijačima, ali i Englezima. Sretan sam, ali sada se moramo okrenuti poslu koji je pred nama - izjavio je Igor Štimac nakon utakmice.

Štimac je nakon utakmice pohvalio jednog igrača čiju je igru posebno istaknuo. Radi se o Duji Dujmoviću, mladom 22-godišnjem stoperu Zrinjskog kojeg je preporučio izborniku hrvatske nogometne reprezentacije.

- Preporučio sam Duju Zlatku Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, tehnički je potkovan, odličan u skoku, miran na lopti i ima srce. Savjetovao sam mu da ostane, bude strpljiv i skuplja iskustvo. Bit će vremena za velike transfere. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko ponuda - istaknuo je.

Dujmović je rođen u Splitu. Nogometni put započeo je u Solinu, nakon čega je njegov talent prepoznala Rijeka. Kao član riječke akademije skupljao je iskustvo u mlađim uzrastima, a sezonu i pol je igrao u Šibeniku. U dresu Šibenika upisao je četiri nastupa u HNL-u. U siječnju prošle godine vratio se u Rijeku i nakon samo jednog nastupa otišao u Zrinjski. Do sada je skupio 36 nastupa, od čega ove sezone devet u europskim natjecanjima. Ugovor u Zrinjskom vrijedi mu do ljeta 2027., a Transfermart njegovu vrijednost procjenjuje na 400 tisuća eura.