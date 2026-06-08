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KRAJ U MOSTARU

Štimac prozvao ljude iz kluba pa ostaje bez posla u Zrinjskom

Piše Domagoj Vugrinović,
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Štimac prozvao ljude iz kluba pa ostaje bez posla u Zrinjskom
Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Štimac je prije sastanka s čelnicima kluba napisao da se priča o njegovoj smjeni počela pojavljivati još krajem prošle godine, prije utakmice s Borcem u Banjoj Luci. Uvjeren je da su pojedinci čekali poraz

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Igor Štimac, po svemu sudeći, više neće voditi Zrinjski. Prema neslužbenim informacijama kako doznaje Bljesak.info, hrvatski trener i izvršni dopredsjednik kluba Danko Šulenta nisu postigli dogovor o nastavku suradnje, a na klupu aktualnog osvajača Kupa i Superkupa BiH trebao bi sjesti slovenski stručnjak Simon Rožman.

Rasplet se naslućivao danima. Štimac je na Facebooku objavio veliko otvoreno pismo u kojem je vrlo oštro progovorio o statusu, odnosima u klubu i sastanku sa Šulentom, od kojega je očekivao konačnu odluku. Nije skrivao nezadovoljstvo što klub dva tjedna nakon završetka sezone još nije jasno rekao tko će voditi momčad u novoj sezoni.

Štimac smatra da je iza Zrinjskog jedna od najuspješnijih sezona u klupskoj povijesti. Podsjetio je da je momčad odigrala 61 utakmicu, izborila prvo europsko proljeće, osvojila Superkup i Kup BiH te završila druga u prvenstvu. Naglasio je i da je sve rezultate ostvarila pošteno, bez sudačke pomoći ili pogodovanja. U objavi je otvoreno prozvao ljude iz kluba za koje smatra da su radili protiv njega. Pitao se tko želi njegov odlazak, tko se bori za nastavak suradnje i zašto se odluka toliko dugo odgađa. Posebno ga je zasmetalo što se ime novog trenera, prema njegovim riječima, više puta puštalo u javnost uoči važnih utakmica, čime se pokušavalo destabilizirati svlačionicu.

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Štimac je napisao da se priča o njegovoj smjeni počela pojavljivati još krajem prošle godine, prije utakmice s Borcem u Banjoj Luci. Uvjeren je da su pojedinci čekali poraz koji bi poslužio kao opravdanje za njegov odlazak. Također je poručio da nekima u klubu možda smeta što samostalno sastavlja momčad sa svojim pomoćnicima i što, kako je napisao, misli svojom glavom.

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez
Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

U završnom dijelu obraćanja izravno se obratio Šulenti. Poručio je da želi ostati, ali samo pod jasnim uvjetom. Ako klub i trener ulaze zajedno u novu sezonu, onda, prema Štimčevim riječima, moraju ići do kraja zajedno. Dodao je da bi sam otišao ako rezultati budu loši, ali da više ne bi dopustio da drugi odlučuju o njegovoj sudbini.

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Nakon što dogovor nije postignut, sve upućuje na kraj Štimčeva mandata u Mostaru. Njegov nasljednik trebao bi biti Simon Rožman, kojega su mediji već ranije povezivali sa Zrinjskim. Štimac se i sam ironično osvrnuo na Slovenca, napisavši da Rožman "dolazi po tko zna koji put" te poručio klubu da ga, ako je odluka već donesena, odmah predstavi.

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