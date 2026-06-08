Štimac je prije sastanka s čelnicima kluba napisao da se priča o njegovoj smjeni počela pojavljivati još krajem prošle godine, prije utakmice s Borcem u Banjoj Luci. Uvjeren je da su pojedinci čekali poraz
Štimac prozvao ljude iz kluba pa ostaje bez posla u Zrinjskom
Igor Štimac, po svemu sudeći, više neće voditi Zrinjski. Prema neslužbenim informacijama kako doznaje Bljesak.info, hrvatski trener i izvršni dopredsjednik kluba Danko Šulenta nisu postigli dogovor o nastavku suradnje, a na klupu aktualnog osvajača Kupa i Superkupa BiH trebao bi sjesti slovenski stručnjak Simon Rožman.
Rasplet se naslućivao danima. Štimac je na Facebooku objavio veliko otvoreno pismo u kojem je vrlo oštro progovorio o statusu, odnosima u klubu i sastanku sa Šulentom, od kojega je očekivao konačnu odluku. Nije skrivao nezadovoljstvo što klub dva tjedna nakon završetka sezone još nije jasno rekao tko će voditi momčad u novoj sezoni.
Štimac smatra da je iza Zrinjskog jedna od najuspješnijih sezona u klupskoj povijesti. Podsjetio je da je momčad odigrala 61 utakmicu, izborila prvo europsko proljeće, osvojila Superkup i Kup BiH te završila druga u prvenstvu. Naglasio je i da je sve rezultate ostvarila pošteno, bez sudačke pomoći ili pogodovanja. U objavi je otvoreno prozvao ljude iz kluba za koje smatra da su radili protiv njega. Pitao se tko želi njegov odlazak, tko se bori za nastavak suradnje i zašto se odluka toliko dugo odgađa. Posebno ga je zasmetalo što se ime novog trenera, prema njegovim riječima, više puta puštalo u javnost uoči važnih utakmica, čime se pokušavalo destabilizirati svlačionicu.
Štimac je napisao da se priča o njegovoj smjeni počela pojavljivati još krajem prošle godine, prije utakmice s Borcem u Banjoj Luci. Uvjeren je da su pojedinci čekali poraz koji bi poslužio kao opravdanje za njegov odlazak. Također je poručio da nekima u klubu možda smeta što samostalno sastavlja momčad sa svojim pomoćnicima i što, kako je napisao, misli svojom glavom.
U završnom dijelu obraćanja izravno se obratio Šulenti. Poručio je da želi ostati, ali samo pod jasnim uvjetom. Ako klub i trener ulaze zajedno u novu sezonu, onda, prema Štimčevim riječima, moraju ići do kraja zajedno. Dodao je da bi sam otišao ako rezultati budu loši, ali da više ne bi dopustio da drugi odlučuju o njegovoj sudbini.
Nakon što dogovor nije postignut, sve upućuje na kraj Štimčeva mandata u Mostaru. Njegov nasljednik trebao bi biti Simon Rožman, kojega su mediji već ranije povezivali sa Zrinjskim. Štimac se i sam ironično osvrnuo na Slovenca, napisavši da Rožman "dolazi po tko zna koji put" te poručio klubu da ga, ako je odluka već donesena, odmah predstavi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+