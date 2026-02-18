Štimac uoči Palacea: Sad manje razmišljam o rezultatu, ali svi će ostaviti srce i dušu na terenu...

Zrinjski iz Mostara u četvrtak igra prvu utakmicu doigravanja Konferencijske lige za osminu finala (18.45). Protivnik je jako težak, engleski Crystal Palace. Trener "Plemića", Igor Štimac, najavio je utakmicu i rekao kako mu je iznimna čast ugostiti ovako veliki klub te da će njegova momčad dati sve od sebe.

- Iznimna je čast ugostiti ovakvog protivnika, iz najjače lige svijeta. Dat ćemo sve od sebe, a mojim igračima ne treba posebna motivacija kada su europske utakmice u pitanju. Ostavit ćemo dušu i srce na terenu. S protivnicima igraš onoliko koliko ti dozvole, posebno kad su u pitanju jače ekipe, sa izrazitom individualnom kvalitetom. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Mi imamo jasan plan kako želimo ući u utakmicu i kako je usmjeriti. Toga ćemo se držati, a bit ćemo u stanju i prilagoditi se, pa zaokrenuti priču da pokušamo i sa gustim blokom - rekao je pa komentirao Palace:

- Oni dominiraju gotovo protiv svakog protivnika, stvaraju puno šansi i lako dolaze pred protivnička vrata. Jedino im rezultati nisu išli u prilog. Bez obzira na njihovu krizu rezultata, kod njih nema krize igre. Oni su moćni i sigurni na svakoj poziciji i to mene kao trenera brine. Bit će nam vrlo teško, toga smo svjesni, ali gajimo svoje nade. Vidimo svoju šansu, vjerujemo u nju, ali prvenstveno želimo predstaviti BIH nogomet na kvalitetan način, kao i klub Zrinjski.

Na kraju je komentirao kako on vidi susret protiv Engleza.

- Manje razmišljam o rezultatu, više mi je želja da naša momčad pokaže stabilnost, zrelost i dobru igru pred našim navijačima, da svi koji sutra dođu budu zadovoljni. Premašili smo europske ciljeve ove godine, ali se nismo pomirili da je tu kraj. Gledamo na ono što su nam prioriteti, moramo biti pametni, mudri i skromni. Opet ću ponoviti, sutra ćemo ostaviti dušu i srce na terenu, pa što Bog da - zaključio je Štimac.