PROŽIVIO ŽIVOTU DRAMU

Stipica se vraća na Poljud! U Poljskoj bio najbolji, a nakon nesreće skoro ostao paraliziran

Piše Tomislav Gabelić, Domagoj Vugrinović,
Stipica se vraća na Poljud! U Poljskoj bio najbolji, a nakon nesreće skoro ostao paraliziran
Foto: IVC

Stipica je u kolovozu 2023. godine prošao kroz jednu od najtežih životnih i sportskih kušnji. Na treningu mu je suigrač pao na vrat, a ozljeda je bila toliko teška da je u jednom trenutku postojala realna opasnost od paralize

Admiral

Hajduk je nakon odlaska Ivana Lučića i ozljede Ivice Ivušića ostao s upitnicima na golmanskoj poziciji pa je na Poljudu odlučeno posegnuti za provjerenim i iskusnim rješenjem. Sve je bliže povratak Dantea Stipice, golman koji vrlo dobro poznaje što znači nositi bijeli dres i koji bi se u Split trebao vratiti kao slobodan igrač.

Stipica je nogometno odrastao u Hajduku, gdje je proveo gotovo deset godina. Kroz sve mlađe kategorije probio se do prve momčadi i statusa prvog golmana, a za splitski klub upisao je ukupno 71 nastup. U ljeto 2018. Hajduk ga je prodao u CSKA Sofiju, nakon čega je karijeru nastavio u Poljskoj.

Ondje je šest i pol godina branio za Pogon iz Szczecina, a jedno je vrijeme nosio i dres Rucha. Iako je u Poljskoj stekao reputaciju jednog od boljih golmana lige, u posljednje vrijeme pao je u drugi plan, prebačen je u drugu momčad Pogona i na njega se više ne računa, što je ubrzalo odluku o povratku kući.

Vinkovci: Finale hrvatskog nogometnog kupa: GNK Dinamo - HNK Hajduk
Vinkovci: Finale hrvatskog nogometnog kupa: GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na Poljudu bi trebao imati ulogu trećeg golmana kada se Ivušić u potpunosti oporavi, no njegov dolazak nosi i snažnu emotivnu dimenziju. Naime, Stipica je u kolovozu 2023. godine prošao kroz jednu od najtežih životnih i sportskih kušnji. Na treningu mu je suigrač pao na vrat, a ozljeda je bila toliko teška da je u jednom trenutku postojala realna opasnost od paralize. Sam vratar tada je javno progovorio o dramatičnim trenucima i priznao kako mu je život doslovno visio o koncu. Nakon intenzivnih terapija i dugotrajnog oporavka uspio se izvući iz najgoreg, iako ga je tada čekalo još puno rada kako bi se vratio na teren.

Unatoč toj kalvariji, Stipica je pokazao veliku mentalnu snagu i želju za povratkom nogometu. Tijekom karijere prošao je i sve mlađe kategorije hrvatske reprezentacije, za koje je skupio 16 nastupa, a sada bi se, gotovo osam godina nakon odlaska, trebao ponovno staviti na raspolaganje klubu u kojem je stasao.

