Što ako Iran zaista odustane od nastupa na SP? Ove dvije zemlje prve su na redu kao zamjena

Geopolitička napetost između Irana, Izraela i SAD-a snažno udara na temelje Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Predsjednik iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj šokirao je javnost izjavom o mogućem povlačenju reprezentacije s turnira. Iako su Iranci pošteno izborili izravan plasman, Taj više ne jamči njihov dolazak u Sjevernu Ameriku zbog eskalacije sukoba.

Problem postaje još veći jer Iran sve tri utakmice grupne faze treba igrati upravo u SAD-u. Prema rasporedu, reprezentativci bi trebali istrčati na terene u Los Angelesu i Seattleu protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta. Teheran i Washington godinama održavaju iznimno loše odnose, a novi vojni napadi dodatno kvare ionako tešku atmosferu. Fifa se pribojava i mogućeg okršaja Irana i SAD-a u osmini finala, što bi stvorilo sigurnosni rizik bez presedana.

Mehdi Taj izravno krivi američku politiku za sportsku neizvjesnost. Dok državni vrh donosi konačnu odluku, Taj je već suspendirao domaće prvenstvo. Taj potez izazvao je paniku među stranim igračima u iranskoj ligi koji sada užurbano traže način kako napustiti zemlju.

Fifa sada traži rješenje za ovaj potencijalni presedan koji bi mogao uzdrmati međunarodni sport. Ako Iran uistinu odustane, krovna organizacija mora brzo popuniti prazno mjesto. Analitičari vide Irak kao najrealniju zamjenu jer su oni najbolje plasirana azijska momčad koja nije izravno prošla kvalifikacije. Ako Irak samostalno izbori plasman kroz doigravanje u ožujku, priliku bi mogli dobiti Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su upravo od Iraka poraženi u petoj rundi kvalifikacija.

