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ISPADA IZ TOP 10

Što je s Đokovićem? Povraćao je i mučio se: 'Ozbiljan je problem i prati me skoro u svakom meču'

Piše Luka Tunjić,
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Što je s Đokovićem? Povraćao je i mučio se: 'Ozbiljan je problem i prati me skoro u svakom meču'
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Foto: ROBERT DEUTSCH
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Đokovića očekuje i pad iz ATP-ovih top 10, s obzirom na to da je branio bodove iz prošlogodišnjeg polufinala gdje je izgubio od Carlosa Alcaraza

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Cijeli sam se meč mučio, još od četvrtog gema u meču. Ne želim ništa oduzeti od njegove pobjede, on je fin dečko i borac, ali, znate, nisam uživao...Rekao je Novak Đoković (39) nakon što je šokantno ispao u prvom kolu US Opena od argentinskog  tenisača Mariana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 nakon četiri sata i 36 minuta igre.

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U.S. Open U.S. Open
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Foto: ROBERT DEUTSCH

Đoković je tijekom meča imao navodne probleme s leđima, a velike su mu probleme stvarale visoke temperature u New Yorku i sparina. Bilo je evidentno kako je srpskom tenisaču bilo teško doći do daha, a Telegraf piše kako je u jednom trenutku Đoković čak i povraćao u kutu.

U izjavi nakon poraza priznao je kako nije bio "pravi".

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- Mislim da je bilo očigledno da sam se grozno osjećao na terenu.  Nažalost, to je nešto što me prati u skoro svakom meču ove godine. Imam ozbiljan problem s povraćanjem i mučninom, a onda mi cijelo tijelo počinje otkazivati uz grčeve i bolove - rekao je Đoković i dodao...

U.S. Open
Foto: ROBERT DEUTSCH

- Leđa su mi jednostavno popustila na kraju meča, kao i rame, nisam uspio privesti meč kraju. Imao sam break prednosti u četvrtom setu, ali sam se mučio cijelo vrijeme. Ništa ne oduzimam od njegove pobjede. 

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Pesimistične su Đokovićeve riječi o budućnosti.

Đoković razmišljao i o predaji

- Ne znam mogu li riješiti ovaj problem u budućnosti. Trudim se i vidjet ćemo. Budućnost? Trenutačno ne idem toliko duboko. Pokušavam samo riješiti ovaj problem - rekao je Đoković i priznao kako je čak razmišljao i o predaji meča, nešto što je za njega atipično.

- Ali sam osvojio drugi i treći set pa pomislio da postoji šansa za pobjedu. A u četvrtom ili petom setu nisam htio odustati, tražio sam način za pobjedu.

U.S. Open
Foto: Jeenah Moon
U.S. Open
Foto: ROBERT DEUTSCH

Inače, Đoković je prvi put karijeri ispao u prvom kolu US Opena, a posljednji put mu se to dogodilo još 2006. godine na Australian Openu. Dodajmo kako ga očekuje i pad iz ATP-ovih top 10, s obzirom na to da je branio bodove iz prošlogodišnjeg polufinala gdje je izgubio od Carlosa Alcaraza.

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- Još jedan, dobar rekord, ali baš i ne razmišljam o tome. Naravno, vrlo sam ponosan na sva dostignuća iz prošlosti, ali sada je drugačiji trenutak. Tek sam izašao sa terena i još uvijek pokušavam dovesti tijelo u red - zaključio je.

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