Što sad? City je podnio žalbu arbitraži, ne žure s odlukom...

Arbitražni sportski sud (CAS; The Court of Arbitration for Sport) u švicarskoj Lausannei objavio je kako je zaprimio žalbu Manchester Cityja na Uefinu odluku o izbacivanju iz europskih natjecanja na dvije godine počevši od ljeta 2020.

"Žalba je usmjerena na Uefinu odluku od 14. veljače koja ustanovljava da je Manchester City prekršio Uefine odredbe o licenciranju i financijskom fair playu te se klub kažnjava sa 30 milijuna eura i isključenjem iz Uefinih klupskih natjecanja za dvije naredne sezone", piše u odluci.

"Procedura podrazumijeva razmjenu pisanih podnesaka obiju stranaka koje razmatra CAS-ova komisija koja može zatražiti i saslušanja. Nemoguće je predvidjeti očekivano vrijeme prije donošenja konačne CAS-ove odluke", objasnili su u medijskom priopćenju iz Arbitražnog sportskog suda.

Man. City je dvostruki uzastopni prvak Engleske, večeras (četvrtak, 26, veljače) od 21 sat na Santiago Bernabeuu igra prvu utakmicu najiščekivanijeg duela osmine finala Lige prvaka, Real Madrid vs Manchester City.

Pep Guardiola je rekao kako će ostati i Cityju bez obzira na CAS-ovu odluku, a Raheem Sterling je za španjolski As izjavio kako se 'jednog dana može vidjeti u tako slavnome klubu kao što je Real'.