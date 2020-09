'Što se dogodilo? To nikome nije jasno, ubili su Marka u pojam'

Saga KK Splita i Marka Arapovića (24) završena odlaskom Marka iz kluba u lošem tonu. Ozljede i nesuglasice bili su nepremostivi problem, a o toj je situaciji progovorio Markov otac i naš proslavljeni košarkaš Franjo

<p>Nisam imao doticaja s <strong>Markovim </strong>transferom, ali prošli tjedan me nakon razgovora s trenerom nazvao da želi aneks ugovora kako bi oni kao mogli odlučivati koliko će igrati zbog zdravstvenog stanja i preporuka liječničke službe. Odradio je treninge s njima i sve je bilo normalno, a što se kasnije događalo, to nikome nije jasno, rekao nam je <strong>Franjo Arapović </strong>(55).</p><p>Podsjetimo, umjesto lijepe priče o povratku njegovog sina Marka u hrvatsku košarku, dobili smo sagu s ružnim krajem. KK Split i Arapović rastali su se bez Markovih nastupa u žutom dresu, a košarkaš je bio jako nezadovoljan događajima.</p><p>- Jako mi je neugodno. To što su pokušavali napraviti, bilo je izrazito neprofesionalno. Htio sam biti korektan prema njima, ali bili su izuzetno nekorektni. Nakon što je ugovor raskinut, zvali su me da potpišem novu verziju ugovora, molili su me da se vratim - objasnio je Marko Arapović, prenosi <a href="https://dalmatinskiportal.hr/sport/nesudeni-igrac-zutih-to-sto-su-napravili-celni-ljudi-splita-nema-veze-s-profesionalnoscu--pokazali-su-da-nemaju-srama-/75594" target="_blank"><strong>Dalmatinski portal</strong></a>, a njegov je otac za 24sata rekao:</p><p>- Njegovo zdravstveno stanje nije problem jer je bio na pregledima u vrhunskoj klinici u Innsbrucku i sve je bilo u redu. Mogli su mu sve reći prije, a ne da on sada 11 utakmica ne može igrati u Hrvatskoj ligi. Što su time htjeli postići, ne znam. Ako neće aneks, neće ni igrati, to su mu oni rekli - a ja sam njemu poručio neka im se ispriča i dođe doma. Pa rekao im je da ga novac ne zanima, samo želi igrati, ali oni ne... - kaže nam Franjo pa zaključuje:</p><p>-.Trener koji nije kriv ga je zvao i ispričao mu se, Split ga je ubio u pojam. Smeta me što Savez nije reagirao, ipak je Marko olimpijac! - zaključio je Franjo.</p><p>Umjesto Marka Arapovića na Gripe će stići jedan drugi Marko, 207 cm visoki Marko Luković, nekadašnji igrač Primorske iz Kopra. A što će biti s Arapovićem, tek ćemo saznati...</p>