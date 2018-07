Stoičkov: Srce mi je baš puno, želim vam da budete prvaci...

Vjerujte, srce mi je puno što je Hrvatska ovako daleko dogurala, kao da je moja Bugarska na njenom mjestu. Jednako mi je drago. Želio bih da uđe i u finale i osvoji turnir, kaže legendarni Hristo Stoičkov.

Ako legenda poput Hriste Stoičkova kaže da Hrvatska igra najbolji i najljepši nogomet na Mundijalu, onda to treba respektirati. No ipak, za njega je čak i više od kvalitete igračkog kadra i rezultata, važno nešto drugo.

- Mene na zanimaju druge tri reprezentacije, mi smo Balkan, ista krv, i moramo se držati skupa. Oni su jedno, mi smo drugo, i ja od srca želim da Hrvatska osvoji naslov svjetskog prvaka. Bit će teško, ali vjerujem da možete. Imate jako dobre igrače, Rakitić igra jako dobar turnir, Modrić također, obojica su sjajni igrači. Imate i jako dobre mlade igrače poput Bradarića koji je super talent i koji će u budućnosti biti jako dobar. Mandžukić igra super naprijed, Subašić brani u životnoj formi...

Stoičkovu ne smeta što je Hrvatska mala zemlja.

- Ma kava mala zemlja, to nema veze. Bugarska je mala zemlja, pa ima zlatnu loptu i zlatnu kopačku, Hrvatska je mala zemlja, a ima zlatnu kopačku i broncu iz Francuske, Srbija je mala zemlja, a bili su klupski prvaci Europe... Nema tu mala zemlja ili ne, ili imaš srce ili ne, a mi na Balkanu svi imamo srce i znamo igrati nogomet.

Iako je nahvalio sve pojedince, veliki Hristo se nije želio upuštati u prognozu može li neki hrvatski nogometaš postati najbolji igrač Mundijala.

- Za mene je važnija momčad nego pojedinac. Tu su 23 igrača, trener, stožer, liječnici, maseri, i ja ne gledam jednoga igrača, nego reprezentaciju. I Modrić je jako dobar, i Rakitić isto, ali zar nisu i Mandžukić, i Subašić.... Ne može jedan igrač pobjeđivati, pobjeđuje momčad, kao što smo mi bili momčad '94., kao što je bila i Rumunjska, i Grci, pa i Hrvatska '98. To je to, igraš srcem za prijatelje, za obitelj, za narod, i to se osjeti, to čini razliku.

Legendarna 'desetka' više ne igra nogomet, osim ponekad, rekreativno. Zbog nogometa ima i povez na ruci.

- Tu sam došao gledati Mundijal i nagovorili me novinari da odigram s njima. A novinari kao novinari, žele se pokazati pa su me ozlijedili, pao sam nezgodno. Najgore mi je što neću neko vrijeme moći igrati golf...

U Moskvi je dio All Star selekcije zvijezda koji igraju svoj turnir. S njim je i Jordan Lečkov, a žali što više nema njegovog velikog prijatelja, nogometne ikone Trifona Ivanova.

- Srce ga je izdalo, ali on je sad gore, na nebu i gleda na sve nas. Dobra duša, dobar prijatelj, jako mi ga je žao, ali sudbina je tako htjela. Skupa smo proveli jako puno lijepih trenutaka..., kao što sam proveo i s Hrvatima. Davor Šuker je bio veliki igrač a sad je predsjednik, Zvone Boban je sad velika faca u Fifi, Dario Šimić radi dobre stvari za hrvatski nogomet, evo i Goran Vučević je opet u Barceloni, vratio se tamo gdje je došao kao mlad igrač...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.