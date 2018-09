Stojko i Dino, vrijeme je da za ovo preuzmete odgovornost... STOJKO I DINO Oni su izabrali najprije Ivicu Skelina pa Dražena Anzulovića, odlučili da ne žele Amerikanca u reprezentaciji. I promašili. Vrijeme je za ostavke jer to je to od naše košarke do 2021.