Stojko: Katastrofa! Ovo je dno; Babo: Ovdje zaslužujemo biti...

Poraz Hrvatske kod Poljske (79-74) uništio je gotovo svaku ambiciju oko odlaska na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Kini. Na to se nadovezao i poraz od Litve u petak u Osijeku pa je situacija u košarkaškoj reprezentaciji prilično loša.

Koliko?

- Mogu reći da je ovo loše. Sve je viđeno, nema se tu što dodati.. Katastrofa, dotakli smo dno. Sve ostalo ovako vruć ne mogu komentirati - rekao je za Sportske novosti Stojko Vranković, predsjednik HKS-a.

Na istom tragu je i kapetan Bojan Bogdanović.

- Nemam riječi, ne znam što bih rekao. Tu smo gdje zaslužujemo biti. Bunili smo na FIBA-u što nismo mogli igrati protiv Rumunjske i Nizozemske u punom sastavu, sad smo igrali, pa se dogodilo isto. S ove dvije pobjede bili bismo debelo unutra. Sad smo debelo vani.

Igrao je uz rizik pogoršanja ozljede i opet bio naš najbolji pojedinac.

- Ne znam, pao mi je Ponitka na nogu, mislio sam da je otišlo koljeno, poslije gležanj. Hito sam igrati. Zagrijao se, odradio terapiju u poluvremenu, želio sam igrati. Vjerujem li da možemo na SP? Nemam komentara. Treba vjerovati, nadam se da momci mogu dobiti više nego mi. Igrali smo agresivnije nego u petak, ali je nedopustivo da u zadnje dvije, tri minute se dogodi da nismo u dvije četvrtine u bonusu, mi udvajamo ispod koša, pa primamo tricu, daju nam lagane zicere. Ne znam što bih rekao.

I dok je Bojan utučen, izbornik Dražen Anzulović pokušava pronaći nešto pozitivno.

- Teško je bilo što reći s obzirom na poraz koji je došao. Mislim da su igrači pokušali učiniti sve, ali kako je utakmica odmicala, tako smo padali s energijom, a samim time je dolazilo do puno taktičkih grešaka u igri. I tu smo dozvolili Poljacima da se odlijepe na osam razlike. Uspjeli smo se vratiti, imali tri lopte za vodstvo, otvorenu tricu, zicer i izgubljenu loptu, a kad sve to napraviš, onda nisi ni zaslužio dobiti utakmicu. Što sada? Nismo ovo očekivali, ali moramo svi sjesti unutar Saveza i vidjeti u kojem pravcu idemo dalje. Dok god postoje i teoretske šanse, pokušat ćemo odigrati najbolje što možemo. To je obaveza svih nas. Glupo je pričati, znali smo u kojoj smo situaciji, ali imamo pravo na nadu.

Dario Šarić zadržao je optimizam, ali i detektirao neke probleme u igri.

- Nismo sigurno očekivali ovakav rasplet, ne može se reći da nismo dali sve što smo mogli. I ne znam što bih rekao, možda je ovo naš limit. Bez obzira što igramo u dobrim klubovima, možda nismo dovoljno kvalitetni da izvučemo ovakve stvari. Ovo je unazadilo naše realne šanse, postoji neka mogućnost, netko priča i o pozivnici, ali slažem se kako nije to svadba da se pozivnice dijele. Velik pritisak je tu, specifična je situacija. I jednostavno je teško, neka atmosfera, uvijek sve na nož. Možda i mi nismo tome dorasli iskustvom. Kako god okrenem, tu smo gdje jesmo. Svaki je naš koš težak, nemamo razrađene akcije, nismo stvorili kemiju. Vjerujem li da ćemo na SP? Moram reći da vjerujem...