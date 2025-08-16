Obavijesti

ČEKA IH PAOK

Stoper Rijeke: 'Gore od prvog poluvremena nije moglo biti...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Stoper Rijeke: 'Gore od prvog poluvremena nije moglo biti...'
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - DINAMO 0-2 U drugom dijelu imali smo dosta šansi, ali nismo zabili. Mi se sada spremamo za četvrtak i PAOK, poručio je Stjepan Radeljić nakon poraza

Dinamo je na gostovanju protiv Rijeke pobijedio 2-0. Oba pogotka zabio je Dion Drena Beljo - prvi u 24. minuti nakon asistencije Ljubičića, a potom je u 31. minuti realizirao penal koji je izborio Vidović. Nakon utakmice pred kamere MAXsporta stao je stoper Rijeke Stjepan Radeljić.

- Čestitam Dinamu na pobjedi. Igrali smo dva različita poluvremena. U prvom smo bili bez energije, nismo se mogli posložiti, gubili smo druge lopte, a oni su iskoristili svoju nadmoć i zabili dva gola. U drugom dijelu imali smo dosta šansi, ali nismo zabili. Mi se sada spremamo za četvrtak i PAOK - rekao je Radeljić.

KOMENTAR Dinamo s dva junaka u Rijeci: Beljo već rješava velike derbije, Nevistić spašavao kad je trebalo
Dinamo s dva junaka u Rijeci: Beljo već rješava velike derbije, Nevistić spašavao kad je trebalo

Rijeka je u prvom dijelu izgledala vrlo loše. Nakon početnog razdoblja koje je bilo rastrgano čestim prekršajima, Dinamo je zagospodario terenom i nizao prilike. U drugom dijelu Rijeka je ipak bila opasnija, stvarala je šanse preko Fruka, Čopa i Jankovića, ali nije uspjela postići pogodak.

JAO, JAO VIDEO Bizarna situacija u Rijeci: Beljo zabio, suigrač mu razbio arkadu! Evo golova s derbija
VIDEO Bizarna situacija u Rijeci: Beljo zabio, suigrač mu razbio arkadu! Evo golova s derbija

- Popričali smo na poluvremenu i rekli da ne možemo gore od ovoga. Htjeli smo pokazati da smo Rijeka i da igramo na Rujevici. Do kraja smo pritiskali i pokušavali zabiti taj jedan gol koji bi mogao preokrenuti utakmicu, ali nismo uspjeli - kazao je Radeljić, a na kraju se zahvalio navijačima:

- Ostaje žal što im nismo poklonili ovu pobjedu. Uvijek su uz nas, nema tu puno priče. I dalje ćemo davati sve od sebe i pokušati ih veseliti.

