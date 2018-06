Strinić: Messi mi se unio u lice, ali iskreno, nisam ga ni slušao

Eto, napokon se i to dogodilo - Hrvatska više nema problem lijevoga beka. Trebao je na klupu doći izbornik koji će čvrsto stati iza igrača, uliti mu dodatno samopouzdanje i dati priliku da odigra najbolje što zna. I to je dobio od Ivana Strinića, koji nije ni Modrić, ni Rakitić, ali je definitivno najbolji Strinić do sada.

I protiv Nigerije, i pogotovo protiv Argentine. Ma da je samo skinuo onaj zicer glavom ispred praznog gola napravio je puno, a kad se tome doda da je dobro pokrio lijevi bok, udvajao Messija...

Ivane, kakav je osjećaj nakon prve dvije utakmice?

- Dobro guramo, dobro to izgleda, svi smo zadovoljni jer smo ostvarili prvi cilj, prolaz skupine, pogotovo jer nismo ušli u stres treće utakmice. Riješili smo sve u prve dvije, i moramo svi skupa biti zadovoljni.

Izgledalo je puno lakše od očekivanoga?

- Ha, možda vama, ali nije bilo lako ni protiv Nigerije, ni protiv Argentine. Svi su se pribojavali Argentine i Messija, ali eto, dokazali smo da možemo.

Je li to bio loš dan Argentine, ili jednostavno nisu imali rješenja protiv jako dobre Hrvatske?

- Prije svega mislim da smo mi jako dobro stajali na terenu, nismo im dali priliku osim one jedne koju smo sami sebi zakuhali. Sve ostalo je bilo onako, ne baš previše opasno. Svi smo odigrali odgovorno prema natrag, ne samo mi iz obrane.

Koliko je važno da vam pomažu Rebić ili Perišić u obrambenim zadaćama?

- To je po meni ključno. I ne samo oni, nego i svi ostali, od Mandžukića prema natrag. Zato i jest sve štimalo, jer kad oni zatvaraju i nama je puno lakše. Svjestan sam da se i njima teško vraćati, trošiti se, ali tako mora biti, to je moderan nogomet. Ako samo jedan segment ne štima pati cijela momčad, ali kad pobijediš 3-0, i to reprezentaciju u kojoj igraju Messi, Aguero, Higuain, Di Maria, Dybala, Mascherano..., onda znači da je baš sve savršeno štimalo.

Možete li nam otkriti što vam je rekao Messi u onom dvoboju, kad vam se unio u lice?

- Iskreno, nisam ga ni čuo. Nije to bilo ništa posebno, ja sam pao preko njega, on preko mene, gurnuo sam ga kad sam vidio da ide prema meni... Sudac mu je trebao dati žuti karton, međutim to je ipak Messi, sigurno da i on osjeća respekt i da mu je oprostio. Kažem, nije bilo ništa posebno, bio je malo nervozan i frustriran, što je i logično, kod takvog rezultata sve smeta...

Zamjerate li mu nešto?

- Ma što ću mu zamjerati, ima toga koliko hoćete na svakoj utakmici, samo, ovo je bio Messi, pa to sad svi gledaju drugačije. On i Ronaldo su dvojica najboljih nogometaša na svijetu, ali eto, nije se baš naigrao protiv nas.

Jeste li mijenjali dresove za uspomenu?

- Ne znam za sve suigrače, ali većina nas nije. Oni su bili ljuti zbog poraza i odmah su odjurili u svlačionicu, a mi smo željeli proslaviti na terenu s našim navijačima, tako da...

- Očito vam je dobro legao savjet Stanka Poklepovića da Messi ide uvijek u lijevo?

- Ma šjor Špaco je legenda. Imao sam sreću da mi je bio trener u Hajduku, osvojili smo s njim kup, igrali Europsku ligu, i o njemu mogu reći samo sve pozitivno i zaželjeti mu puno zdravlja. I ja, i svi ostali. Nećete vjerovati, ali vrlo često i ovdje u kampu reprezentacije prepričavamo njegove anegdote, ja i Subašić iz prve ruke, ali i ovi iz Dinama ih znaju puno, jako su im simpatične njegove mudrosti, izreke, doskočice...

Je li vam ovo najdraža utakmica u karijeri?

- Teško mi je sad ovako na brzinu reći, ali definitivno je jedna od dražih. Ovako sigurno odigrati, nadigrati i pobijediti jednu veliku reprezentaciju, jednu od najboljih na svijetu, reprezentaciju koja pretendira na samu završnicu Mundijala... Teško da može bolje.

Favoriti se baš nisu proslavili u prvih par kola?

- Da, ispada da nitko ne prolazi lagano osim nas i Rusa. Mi za sada dobro guramo, ostali su imali dosta problema. Je li to zagrijavanje, ili nisu dobro tempirali formu, ili su umorni... Ne znam, ima sigurno svega, sto je faktora, ali očito je da je Mundijal izjednačen i da nema lakih utakmica i protivnika.

Razmišljate li o protivniku u osmini finala?

- Nismo tako daleko otišli. Koncentrirani smo da se što bolje oporavimo, treba se pripremiti za Island, da vidimo uopće tko će igrati, pa će biti vremena za razmišljanje o nastavku natjecanja.

Često na treninzima pričate s izbornikom, ali dojam je da to nije odnos profesor - učenik, nego više prijateljski, u kojem i vi kažete svoje mišljenje. Uvažava li ga izbornik?

- Izbornik pristupa svakom igraču jednako i to je dobro, a svima nam odgovara kad možemo neke stvari reći, sugerirati... Ipak nije isto doživjeti nešto na terenu i izvan terena, pogotovo jer svatko od nas u klubu ima svoje navike, taktiku, a reprezentacija je ipak nešto drugo. Ja sam već dugo u Italiji gdje se jako puno pozornosti posvećuje taktici, oni su defenzivu doveli do savršenstva, i neke stvari vidim, osjećam, mogu prepoznati što je dobro, a što nije. Lijepo je da izbornik sasluša, a hoće li prihvatiti ili ne, to je na njemu. No u svakom slučaju je odnos s njim sjajan i ta obostrana komunikacija nam svima odgovara.

Koliko vam znači njegova podrška i povjerenje?

- Znači mi jako puno. Iza mene nije baš bajna polusezona, nisam imao kontinuitet, mučio sam se s ozljedom, i bila je hrabrost staviti me da igram. Očito izbornik ima povjerenja, a meni to jako godi, daje mi dodatnu sigurnost i dodatnu snagu. Zahvalan sam mu na tome i nadam se da ću nastaviti igrati ovako kao u prve dvije utakmice, pa i bolje, jer će mi ritam nastupa dodatno podići formu. Znate kako je, ako si dobar fizički i zdrav, forma raste dobrim igrama, pobjedama, samopouzdanjem.

Nakon dvije pobjede rastu i ambicije. Koliko daleko možete dogurati?

- A tko će to znati, ne ovisi to samo o nama. Da se nas pita, mi bi do finala, ali stvarnost je nešto posve drugo. Idemo utakmicu po utakmicu, teško je sad reći nešto pametnije od toga. Moramo ostati čvrsto na zemlji, fokusirani i ponizni, ne treba sad poletjeti. Osjećamo da navijače kod kuće lagano hvata euforija, svjesni smo da ne treba puno da se ljudi zapale, ali to ne smije zahvatiti i nas, mi moramo ostati mirni i koncentrirani.

Osjećate li da raste podrška navijača iz Hrvatske?

- Osjećamo, ali je li to doista tako ili nije ne znam, teško mi je reći odavde. Imamo osjećaj da nas bodre, da stoje iza nas, a to nam je jako važno.

Jeste li zadovoljni kampom?

- Malo smo izolirani, ali imamo sve što treba, i za trening, i za opuštanje...

Što radite u slobodno vrijeme?

- Svašta, gledamo utakmice, družimo se, gledaju se filmovi, igraju karte, pikado, stolni tenis, PlayStation... Dobro je, nije nam dosadno.

Tko pobjeđuje?

- Ne pratim previše jer sam koncentriran na karte. Rebić i ja igramo protiv Perišića i Bradarića, napeto je, tu smo negdje..., ali koliko čujem Brozović dominira na pikadu, a ovi mlađi na PlayStationu...

Mlađi pobjeđuju vas starije u međusobnim ogledima na treninzima?

- Prvu smo prije početka prvenstva mi njih dobili 7-0, ali sad kad je počelo prvenstvo, oni su nam dva puta uzvratili. Uvijek je to napeto, ugusto, jer su oni željni igre, mladi, potentni, hoće dobiti pa se 'bacaju na glavu'. Dobili su nas zadnje dvije, ali mi smo zato dobili Nigeriju i Argentinu, pa neka se tako nastavi i dalje...

