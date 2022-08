Stručnjaci složni: Nema straha, Hajduk prolazi! A onda bi ga napokon mogla poljubiti sreća

U prvom susretu odradili smo dobar posao, ali to je samo prvi dio, na isti način treba odraditi i drugi susret. U Portugalu nema skrivanja, moramo ići po pobjedu. Respektiramo ih, nezgodna su i dobra momčad, svjesni smo da će to biti potpuno drugačija utakmica od one u Splitu, ali mi se od prve minute moramo postaviti kao momčad koja je došla po pobjedu i prolaz, kazao je uoči puta na uzvratni susret trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu vezni igrač Hajduka Lukas Grgić.

Grgić je pun samopouzdanja, uvjeren je u prolaz, baš kao što vjeruju i njegovi suigrači, ali i bivši igrači i treneri Hajduka s kojima smo pričali. I svi se slažu kako je ključ uspjeha protiv Vitorije Guimaraes da Hajduk i u drugom susretu igra aktivno, a ne da brani prednost 3-1 iz prve utakmice. Bez obzira na rezultat prvog susreta koji Hajduku osigurava miran uzvrat, dojam je da je Hajduk sveukupno bolja momčad, koja bi po svemu trebala proći dalje.

- Mislim da je Hajduk na Poljudu ostvario jako dobar rezultat i ako ponovi igru iz prve utakmice, pogotovo iz drugog poluvremena, ne bi trebalo biti problema. Oni mogu biti agresivniji nego u prvoj utakmici, to se i očekuje od njih jer ipak igraju na domaćem terenu, ali ako Hajduk bude igrao svoju igru i ako postavi čvrsti blok na sredini terena koji bi spriječio njihove kontra napade, mislim da ne bi trebalo biti problema – kaže nam Robert Jarni.

Naravno, ništa nije sigurno, pogotovo kad je Hajduk u pitanju, no ova je momčad koja je za razliku od nekih ranijih koje su prosipale prednosti protiv slabijih suparnika, dovoljno iskusna da se u nju ne bi smjeo uvući neki nemir ili nesigurnost. Imena poput Kalinića, Livaje, Krovinovića... garancija su da Hajduk ne bi smio podleći ni igri suparnika, ni atmosferi, ali samo ako igraju svoju igru, ako napadaju.

- U jednoj utakmici se svašta može dogoditi, neki crveni karton, jeftini penal, ozljeda važnog igrača ili "zalutali metak" kao u prvom susretu..., ali smatram kako je Hajduk sveukupno bolja momčad i kako im 3-1 iz prvog susreta garantira prolaz. Osobno, ja sam optimističan... - kaže Jarni, a slično razmišlja i Hrvoje Vejić.

- Ključ prolaza je ne povući se, nego uzeti posjed i igrati svoju igru. Ne dozvoliti igračima Vitorije kontinuirani napad, a pogotovo ne neki jeftini gol u ranoj fazi utakmice. Vjerujem da je ova momčad sposobna dobro odraditi zadatak koji je pred njom, imaju i kvalitetu i iskustvo, dosta je tu reprezentativaca i igrača s iskustvom igranja u jakim europskim ligama, poput Kalinića, Livaje, Krovinovića... Ja sam miran i optimističan, iako opreza nikad dosta, previše je puta Hajduk znao kiksati da bi se ušlo u ovu utakmicu opušteno. Šteta bi bilo prokockati prolaz nakon onako dobre utakmice u Splitu i ja sam uvjeren da se to neće dogoditi – kazao je Vejić.

Atmosfera na stadionu Dom Alfonso Henriques bit će užarena, slična onoj iz prvog susreta na Poljudu. Stadion prima 30.029 gledatelja i prema najavama bi trebao biti pun, no navikli su igrači Hajduka na utakmice pred rasprodanim tribinama i velikim brojem navijača. Doduše, uglavnom na domaćim utakmicama na Poljudu kada su navijači na njihovoj strani, no pritisak punih tribina ne bi im smjeo stvarati probleme.





- Hajduk u susret mora ući trijezne glave i sa svojom igrom, ne razmišljajući o prvom susretu. Bez obzira na prednost iz prvog susreta koja je velika, Hajduk ne smije zaboraviti svoju igru, moraju i oni napadati i truditi se zabiti barem jedan gol – kaže nekadašnji trener Hajduka Marjan Pušnik, koji je bio na pragu ulaska u skupine Europske lige, no u ruletu kaznenih udaraca njegovu je momčad izbacio Maccabi iz Tel Aviva.

Pušnik i dalje prati sve što se događa na Poljudu, nedavno je bio na derbiju Hajduka i Dinama...

- Vidio sam jednu posve drugačiju filozofiju slaganja momčadi, sedam - osam vrlo dobrih i iskusnih igrača koji su već zaradili novac i vratili su se u Hajduk. Ovo je sasvim drugačija momčad i nema usporedbi s nekim ranijima, ovdje je koncentrirana kvaliteta, znanje, i iskustvo, od Kalinića na golu do Livaje u napadu momčad je odlično posložena. U nju je uložen ozbiljan novac i sad se očekuje rezultat i da zarade novac igranjem u Europi. To neće biti problem jer će stadion uvijek biti pun, samo treba ići dalje u Europi – kaže Pušnik i dodaje:

- Iskreno, vjerujem da se Hajduku mora jednom i vratiti nakon svih ovih sušnih godina i nesreća koje je imao, možda je ovo godina u kojoj će ih sreća malo i pomaziti i nakon brojnih promjena vratiti im kroz prolaz dalje. Znam da nisu imali sreće u ždrijebu, da ih nakon Vitorije čeka i veliki Villarreal, ali dosta je Hajduk imao pehova zadnji godina, možda im se baš ove godine sreća vrati. Ja im to od srca želim - zaključio je Pušnik.

